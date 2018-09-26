Чувашские архитекторы изучили опыт коллег из Нижнего Новгорода

Между городом и рекой

Проехав на автобусе от Московской набережной в Чебоксарах 250 километров по трассе М-7, мы плавно спустились вниз по Казанскому съезду к Волге и оказались в историческом центре Нижнего Новгорода. Не зря Волгу называют матушкой и главной улицей России — всех объединила, никого не обделила.

Из копилки мундиаля

…Наш водитель въехал на парковку. Мест, куда можно поставить машину на улице Рождественской, предостаточно. Пассажиры, а это чувашские архитекторы и проектировщики, покидают мягкие сиденья и выходят на твердую мостовую Нижне-Волжской набережной. Сюда зодчие прибыли не ради праздного любопытства, а по обмену опытом. А потому и гид, который их встретил, тоже не простой, а известный архитектор Максим Тимофеев — один из авторов создания нового облика городской набережной. Вот она-то и интересует гостей из Чебоксар.

Нижегородцам, безусловно, повезло. Набережная вошла в проект благоустройства города к чемпионату мира по футболу. Ее открытие состоялось 12 июня 2018 года. Это так называемая вторая часть набережной, а первая была отреставрирована еще в 2013 году, по стилю они отличаются друг от друга. Первая сохранила черты старинной архитектуры, а новая вобрала в себя шарм передовых технологий. К слову, новый стадион, где проходили матчи мундиаля, находится на противоположном берегу Волги и отлично просматривается с Нижне-Волжской набережной. Спортивная арена, выполненная в стиле хай-тек, удачно соседствует с величественным собором Александра Невского. Картина потрясающая.

Творение архитектора Федора Шехтеля могло бы украсить любой город мира.

Итак, какую задачу предстояло осуществить зодчим Нижнего Новгорода при создании нового облика набережной? Максим Тимофеев, являющийся к тому же руководителем творческой архитектурной мастерской, сказал, что от проектировщиков требовалось создать зону отдыха, сделав акцент на то, что она станет пространством для проведения событийных мероприятий. В интересах безопасности необходимо было исключить детские и спортивные площадки, аттракционы.

Использовался и российский, и зарубежный опыт. В частности — опыт устройства набережной в Самаре и городах, расположенных на реке Сена во Франции. Отсюда простота линий и много белого цвета в архитектурных формах. Первоначальная идея создать здесь парк или порт была отметена. От высоких деревьев пришлось отказаться по причине того, что верхняя часть набережной — это улицы, где расположены архитектурные памятники, имеющие историческую ценность. Такую красоту нельзя заслонять. Поэтому на набережной так много кустарников и цветников.

Устройство новой набережной протяженностью в 1,4 километра обошлось в 380 миллионов рублей. Но это с учетом экономии. Нижегородцам пришлось отказаться от природного гранита и мрамора, заменив их на искусственный камень и бетон. Сравнимая по территории Крымская набережная в Москве стоит в пять раз дороже. «Нижнему Новгороду нынче не до жиру, — прокомментировал ситуацию архитектор Тимофеев. — Налогов в городскую казну поступает не так много, как хотелось бы. На Горьковском автозаводе, где когда-то работало 130 тысяч человек, сегодня осталось только 12 тысяч».

Набережная будет достраиваться

Максим Тимофеев отметил, что при работе над обликом набережной архитекторы старались учитывать не только финансовые трудности, не только мнение высокого начальства, но и пожелания рядовых нижегородцев. Делали и расчет на перспективу — все отметки вертикальных опорных стенок инженерной защиты сохранены на уровне 75 метров. Это с учетом того, что уровень воды в Чебоксарском водохранилище может быть поднят на проектную отметку.

Нынче у Нижегородского речного пароходства не стало судов, но это не значит, что так будет всегда, и возле набережной архитекторы зарезервировали места для причалов. При этом гостям было сказано, что на сегодня реализована лишь часть планов обустройства набережной. В недалеком будущем на ней будут построены капитальные здания, где разместятся предприятия торговли и сервисного обслуживания.

Но главная цель достигнута уже сейчас: набережная не пустует, она стала излюбленным местом отдыха горожан как молодых, так и пожилых. На скамейках, в амфитеатре по вечерам не бывает пустых мест, заполняются места в шатрах-кафешках, проводятся концерты на импровизированных сценических площадках, идет демонстрация фильмов. Набережную облюбовали танцоры. Активно используются велодорожки.

Нижегородские архитекторы слышали о Московской набережной в Чебоксарах, видели ее на фотографиях, но планируют познакомиться с проектом и «вживую». Наши сказали, что будут рады гостям, так что ждать ответного визита долго не придется.

Фото Леонида Никитина: Вид с Нижне-Волжской набережной на собор Александра Невского и футбольный стадион, построенный к чемпионату мира по футболу.

ДОСЛОВНО

ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ,

заместитель директора по архитектуре и градостроительству АО «Чувашгражданпроект»:

— Мне очень понравился искусственный камень. Надо бы и нам освоить его производство на одном из заводов стройиндустрии. Ведь предстоит масштабная работа по благоустройству не только на набережной и на заливе в Чебоксарах, а и повсеместно.

И, конечно, надо с умом использовать имеющийся потенциал. Нижегородцы не просто так подобрали место классическому амфитеатру. На заднем фоне находится старинное здание банка купца и заводчика Григория Рукавишникова, выполненное в готическом стиле. Это творение крупнейшего зодчего 19-20 веков Федора Шехтеля является памятником мировой архитектуры. Конечно, наша Московская набережная не 60 или 100 метров шириной, нет у нас величественной Чкаловской лестницы и стен Нижегородского кремля на заднем фоне, но много есть такого, что способно радовать глаз. Окиньте взором старые и новые Чебоксары — красиво ведь!..

Я слежу за дискуссией по поводу восстановления Геронтьевской пустыни. Считаю, что в прежнем виде она на Московской набережной уже не нужна, но сохранившийся с давних времен святой источник Николая Чудотворца, подходы к нему надо облагородить — одеть в мрамор и гранит, организовать купели. И выставить на небольшом пространстве историческую справку о стоявшей здесь монастырской обители и о том, как силою молитвы священнику Геронтию удалось избавить Чебоксары от эпидемии чумы.

МАРИНА АНДРИАНОВА,

архитектор:

— Набережная в Нижнем Новгороде меня впечатлила простотой решений и продуманностью в большом и малом. Я ведь в свое время заканчивала Горьковский инженерно-строительный институт. Люблю этот город. Это история земли русской и множества открытий. Не случайно тут на набережной установили недавно памятник Петру Первому. Мы с Нижним находимся рядом и могли бы чаще обмениваться опытом.

В Чебоксарах спроектированы пока только две части залива, еще две находятся в работе. Приводить в порядок предстоит и Западный косогор. Там будет развиваться транспортная инфраструктура. На Московской набережной, пусть она и узкая, полезных пространств достаточно. У нас свои прелести — три пляжа, будет несколько кафе на набережной, зона барбекю для отдыха с семьей или друзьями. Спортивные площадки, спортивные тренажеры, чего нет в Нижнем.

ОЛЬГА ДАВЫДОВИЧ,

генпланист:

— Под кальку опыт Нижнего Новгорода на Чебоксары не положишь, но идеями надо воспользоваться обязательно. Устройство лестниц с пандусом, куда вкраплены треугольные клумбы. Можно по пандусу спускаться, а можно по лестнице. Применить эту методику можно на Красной площади, в фан-зоне, на детских площадках. Город Чебоксары стоит на оврагах и имеет сложный рельеф местности. Такое устройство лестниц сгладит его. Конечно, лестница с пандусом не для того, чтобы бегать по ней каждый день вверх-вниз, но для общественно значимых мест просто незаменима.

СЕРГЕЙ ЛУКИЯНОВ,

член правления Союза архитекторов Чувашии:

— В Нижнем Новгороде своя архитектурная школа. Тут есть чему поучиться. Понравилось, как созданы активные зоны отдыха, как связаны воедино река и город. Оформительские формы просты и эстетичны. На набережной удалось создать особый микроклимат, отличный от городского. Привлекательны даже элементы освещения. Они имеют «торшерную» форму. Будем заимствовать. Понравилось и качество выполненных работ, видно, что контроль был на должном уровне.

Набережная и примыкающие магистральные улицы находятся в тесном взаимодействии. Чтобы и у нас горожане, сойдя с транспорта, могли быстро оказаться у реки, необходимо формировать еще и верхнюю набережную, она должна идти параллельно с нижней. Наверху должно быть транспортное сообщение, парковочные места. Теперь другой вопрос: как спуститься вниз? Нужно запроектировать серпантинные дороги, фуникулеры и лифты. Вот этим надо озаботиться как можно скорее. Всякое серьезное начало должно иметь достойное продолжение.

У нас в устройстве набережной задачи сложнее, чем в Нижнем Новгороде. А чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. И чем больше будет контактов с коллегами из других поволжских городов, тем будет больше грамотных и правильных решений.