Аналоговое телевещание в Чувашии прекратится с 1 января 2019 года

Радиотелепередающим центром Чувашской Республики за время реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» смонтировано и введено в эксплуатацию более сорока объектов цифрового эфирного телевещания, что позволяет жителям Чувашии бесплатно смотреть цифровое телевидение. Об этом рассказал руководитель Мининформполитики республики Михаил Анисимов на совещании у Главы Чувашии Михаила Игнатьева.
При этом министр отметил, что аналоговое телевещание будет отключено уже с 1 января 2019 года. В связи с чем жителям республики, не успевшим приобрести оборудование для приема цифрового эфирного вещания, рекомендуется до конца этого года заменить телевизоры либо купить приемники-приставки.
Однако информированность населения о грядущих изменениях находится на достаточно низком уровне.
Глава Чувашии поручил провести на региональном телевидении информационную кампанию, доступно разъясняющую преимущества цифрового телевидения и способы его подключения, а также разработать схему субсидирования покупки оборудования для малоимущих групп населения.
7 Responses
Решили срубить бабла за счет жителей,уроды.Как рабов заставляют делать что им выгодно.Это новшество должно быть добровольное,а не принудительное.Все никак не нажрутся,все им мало.Ну что за жизнь,снимают последнюю шкуру.
Валентина, выходите из пещеры! Весь мир перешёл на цифру. Приставка, самая примитивно, но работоспособная стоит 600 рублей!
милок самая дешёвая 1200р так то…
Накой моему 81 летнему отцу цифра? Смотрит два- три канала и из-за этого телек менять? Дурдом а не страна
Адрес подскажите,где можно купить за 600руб.?
Качество лучше
где-то 10 каналов в районе показывать будет
в городах 20
В Чебоксарах, может и показывает всё, а вот на периферии — фигу! Телевизор новый со встроенным ресивером и подходящей антенной!