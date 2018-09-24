Аналоговое телевещание в Чувашии прекратится с 1 января 2019 года

Радиотелепередающим центром Чувашской Республики за время реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» смонтировано и введено в эксплуатацию более сорока объектов цифрового эфирного телевещания, что позволяет жителям Чувашии бесплатно смотреть цифровое телевидение. Об этом рассказал руководитель Мининформполитики республики Михаил Анисимов на совещании у Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

При этом министр отметил, что аналоговое телевещание будет отключено уже с 1 января 2019 года. В связи с чем жителям республики, не успевшим приобрести оборудование для приема цифрового эфирного вещания, рекомендуется до конца этого года заменить телевизоры либо купить приемники-приставки.

Однако информированность населения о грядущих изменениях находится на достаточно низком уровне.

Глава Чувашии поручил провести на региональном телевидении информационную кампанию, доступно разъясняющую преимущества цифрового телевидения и способы его подключения, а также разработать схему субсидирования покупки оборудования для малоимущих групп населения.