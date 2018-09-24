МЧС советует: как не заблудиться в лесу

МЧС напоминает простые правила, которых необходимо придерживаться при походах в лес.

Во-первых, адекватно оцените свою физподготовку и состояние здоровья. При необходимости возьмите с собой лекарства.

Во-вторых, сообщите близким о намерении пойти в лес и предполагаемом маршруте.

В-третьих, обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон. Номер службы спасения — 101.

Если телефон позволяет, установите любую бесплатную навигационную программу. При минимальных навыках работы с ней заблудиться практически невозможно.

Обувь должна быть удобная, а одежда максимально соответствовать погоде и быть яркой. Популярный сейчас камуфляж сильно затрудняет поиски заблудившегося.

Если все же заблудились, а связь не работает, не паникуйте! Попытайтесь вспомнить какие-либо попавшиеся на пути ориентиры, попробуйте их найти. Ориентируйтесь на характерный шум: лйа собак, звук топора, выстрелы охотников, шум поезда или дороги. Почувствовав запах дыма, идите против ветра.