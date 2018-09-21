Депутаты республиканского парламента одобрили проект федерального закона

Льготы нужно сохранить

Депутаты Госсовета Чувашии собрались сегодня на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», касающегося сохранения налоговых льгот гражданам предпенсионного возраста. Вчера документ был поддержан правительством республики.

Дело в том, что 6 сентября в Госдуму России был внесен пакет инициатив, озвученных Президентом Владимиром Путиным в обращении к гражданам страны в связи с изменением пенсионного законодательства. Среди них – поправки в Налоговый кодекс. Так как проекты федеральных законов по предметам совместного ведения направляются в законодательные и высшие исполнительные органы государственной власти регионов для подготовки и представления ими в Госдуму отзывов, этот законопроект поступил в Госсовет и в Кабинет Министров Чувашской Республики.

Всего один вопрос в повестке дня мог бы предполагать недолгое заседание, но работа Госсовета растянулась почти до обеда: народные избранники стремились высказаться не столько о льготах для пожилых людей, сколько о пенсионных изменениях в целом.

С подробной информацией о законопроекте выступила перед депутатами заместитель председателя Кабмина — министр финансов республики Светлана Енилина. Согласно Налоговому кодексу пенсионерам положены льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, обрисовала она ситуацию, и сегодня стоит вопрос о сохранении этих льгот для женщин, достигших 55 и мужчин, достигших 60 лет.

При обсуждении законопроекта депутаты поинтересовались, как обстоят дела в соседних с Чувашией регионах (ответ — там точно так же рассматривается проект федерального закона).

«Я как раз попадаю в переходный период и, скорее всего, выйду на пенсию в 62 года», — рассказал депутат Владимир Михайлов и напомнил коллегам: реформа проводится для того, чтобы увеличить выплаты пенсионерам. «Мы сегодня говорим о конкретном законопроекте», — остановил пустившихся было в рассуждения ораторов председатель Комитета по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов.

Четко выразил свою позицию депутат Олег Таланов. «Бывают реформы популярные и непопулярные. Эта — непопулярная, но необходимая», — отметил он, напомнив, что при установлении пенсионного возраста еще при советской власти продолжительность жизни была гораздо меньше. Иным было и соотношение работающих граждан и пенсионеров: 8 к 1.

В итоге с необходимостью сохранения существующих налоговых льгот для пожилых людей народные избранники дружно согласились.