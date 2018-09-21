ВТБ Факторинг вновь признан «Лидером рынка» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»

В рамках XIV Ежегодной конференции «Факторинг в России», организованной рейтинговым агентством Эксперт РА, ВТБ Факторинг получил звание «Лидер рынка».

В мероприятии приняли участие руководители ведущих российских факторинговых компаний, представители институтов развития и компании смежных отраслей. Участники обсудили условия роста рынка с клиентами малого и среднего бизнеса, перспективы увеличения электронного документооборота.

«ВТБ Факторинг уже неизменно с 2011 года получает диплом в номинации «Лидер рынка». В этом году эксперты отметили нашу работу по активному развитию регионов. В шести из восьми федеральных округов России ВТБ Факторинг занимает первое место по объему бизнеса, а совокупная доля регионов в нашем портфеле в 2017 г. составила более 60%. Это стало возможным благодаря активной работе в новых отраслях, усилению регионального акцента и значительному увеличению размеров совместного бизнеса с нашими клиентами», — отметил в ходе церемонии награждения генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

По итогам первого полугодия 2018 года портфель денежных требований ВТБ Факторинг показал наибольших прирост среди всех участников рынка и достиг 136,5 млрд рублей. Доля рынка компании неизменно составляет более 30%.

Для справки: ООО ВТБ Факторинг — дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) — предоставляет факторинговые услуги с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. География деятельности компании охватывает 15 крупнейших городов России, привлечение клиентов на факторинговое обслуживание ведется также через филиалы Банка ВТБ. ВТБ Факторинг является членом крупнейших международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний.

Группа ВТБ Пресс-служба