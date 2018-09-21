Подготовка объектов энергетики к зиме идет к успешному завершению

На подстанциях в обычные дни вряд ли кого увидишь. Разве что дежурный персонал может заглянуть, а посторонним на режимных объектах делать нечего. Но на ПС «Кабельная» филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Чувашэнерго» мы увидели другую картину: мелькают искры от сварочного аппарата, работает подъемная техника — бригада специалистов занята ремонтными работами.

Мариинский Посад пусть не беспокоится

— Сейчас ведутся работы по замене вентильных разрядников на современные ограничители перенапряжений, обеспечивающие более надежную защиту изоляции электрооборудования сетей, — рассказывает диспетчер Марпосадского РЭС Владислав Назаров. — Сегодня заключительная стадия плановых ремонтных работ — введем трансформатор в работу, после чего ответственно можно заявить, что эта подстанция, обеспечивающая электричеством половину района и весь город Мариинский Посад, полностью готова к работе в условиях максимума нагрузок в осенне-зимний период.

Разумеется, ремонтная кампания для марпосадских энергетиков работами на подстанции не ограничилась. Отремонтированы воздушные линии электропередачи, заменены старые опоры ЛЭП и т. д. Причем ремонт линий энергетики стараются производить с использованием самонесущих изолированных проводов. «По сравнению с голым алюминиевым проводом СИП имеет большую прочность, стойкость к атмосферным осадкам и колебаниям температур. Он более безопасен для обслуживающего персонала и сторонних лиц. Плюс ко всему наличие на проводе изоляции препятствует самовольному подключению к воздушным линиям и хищению электроэнергии», — объясняет Владислав Петрович.

Потребители, безусловно, видят ответственное отношение к миссии по обеспечению надежности энергоснабжения, что в разговоре с корреспондентом газеты подтвердили горожане. «Хорошо, что энергетики все лето усердно занимаются ремонтами, — говорит жительница Мариинского Посада Эльвира Никитина. — Им зимой меньше работы, и нам спокойнее». Женщина проживает в новом микрорайоне, где раньше были перебои с электричеством, но после того, как энергетики протянули новую линию, все наладилось — «теперь с электроэнергией никаких проблем».

Итоги в километрах, штуках и гектарах

Не должно быть проблем и в других городах и районах республики. Во всяком случае, персонал распределительной сетевой компании постарался сделать все для этого.

— В текущем году нами отремонтировано 2078 километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, — отмечает заместитель главного инженера филиала «Чувашэнерго» Сергей Клементьев. — Заменены более тысячи опор линий электропередачи, более 80 километров электрических проводов, около 5 тыс. изоляторов. Помимо этого, отремонтировано 488 трансформаторных подстанций, проведен капитальный ремонт 40 подстанций.

Большая работа выполнена в части замены металлических траверс, выправки и покраски опор. Также расчищены и расширены трассы линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности на площади более 630 гектаров. Для этого в каждом производственном отделении филиала была задействована мульчерная и бульдозерная техника, позволяющая работать на труднопроходимых заболоченных участках. Автору этих строк, кстати, этим летом удалось понаблюдать за работой мульчера. Впечатляет, скажу я вам: мощной технике нипочем даже молодые деревья диаметром ствола до 20 сантиметров — после нее остается чистая и ровная поверхность, «джунглей» под линией электропередачи как будто и не было. Процесс расчистки трассы под ЛЭП происходит быстро, качественно, и главное — исключается тяжелый ручной труд.

От «Комсомольской» до «Катраси»

В числе получивших «новое дыхание» — ПС «Комсомольская», обеспечивающая электроэнергией более 7,7 тыс. жителей 34 населенных пунктов. В длинном списке ее потребителей также — крупные предприятия и почти семь десятков социально значимых объектов Комсомольского района: школы и детские сады, медицинские учреждения, объекты водоснабжения и т. д. Ремонт отделителей с короткозамыкателями, выключателей, замена фарфоровых изоляторов на полимерные, текущий ремонт трансформаторов, разрядников, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, профилактическое восстановление релейной защиты и автоматики, панелей защиты, РЗиА секционного выключателя — это далеко не полный перечень работ, выполненных на «Комсомольской» в ходе комплексного ремонта силами собственного ремонтного персонала Южного ПО филиала «Чувашэнерго».

Отремонтированы также здания при подстанции, произведена покраска всего оборудования энергообъекта.

Сегодня полным ходом идет реконструкция высоковольтной ПС «Кугеси» в Чебоксарском районе. Подстанция введена в эксплуатацию в далеком 1978 году, и реконструкция обусловлена необходимостью повышения надежности энергоснабжения и снижения эксплуатационных затрат, создания запаса мощности для подключения новых потребителей. Комплексная модернизация и замена выработавшего свой технический ресурс оборудования позволит решить эти задачи. Объем работ огромный, завершить их энергетики планируют в следующем году. Полная стоимость реконструкции превысит 342 млн рублей.

В 2019 году должна завершиться и реконструкция ПС «Катраси», обеспечивающей электричеством не только порядка четырех десятков населенных пунктов Чебоксарского района, но и питающей энергией по ВЛ 110 кВ «Сундырь-1,2» дома еще 10 тыс. жителей Горномарийского района Марий Эл. Здесь объем инвестиций составит около 298 млн рублей.

Недешевым удовольствием для энергокомпании явилась и завершенная недавно реконструкция ВЛ 110 кВ «Сехнер» от ПС «Буинск». Там в рамках реализации инвестиционной программы филиала «Чувашэнерго» энергетики заменили 1,66 километра провода СИП-3, установили новую комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА, что должно обеспечить надежное энергоснабжение поселков Сехнер и Буинск Ибресинского района.

Впрочем, по мнению Сергея Клементьева, цель оправдывает средства — как раз тот случай. Реконструкция энергообъектов значительно увеличивает их межремонтные сроки, работа подстанций становится более экологичной, повышается их энергоэффективность, что приведет к снижению затрат на эксплуатацию объектов.

Ремонтная кампания в филиале «Чувашэнерго» идет к финишу. Итоги подготовки к ОЗП, важнейшей задачи для каждой электросетевой компании, совсем скоро обсудят на Всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов». Совещание состоится в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве в начале октября. Он станет площадкой для обсуждения актуальных проблем развития энергетики, основных вызовов, с которыми она сталкивается. Чувашские энергетики уверены: краснеть перед коллегами за выполненную в ходе ремонтной кампании работу им не придется.

Фото: Подстанция «Кабельная» к осенне-зимнему периоду подготовилась основательно.