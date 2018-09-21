Вандал добрался до радара

Но его удалось легко вычислить и задержать

Этот случай зафиксировал видеорегистратор, установленный на автомобиле сотрудника «Чувашупрдора».

На записи отчетливо видно, как передвижная камера фотовидеофиксации «Арена», установленная на проспекте Айги в Чебоксарах, попала под горячую руку, а точнее, ногу водителя

«Фольксвагена Транспортера». Видны и сам «герой», и госномер его автомобиля. Размер причиненного вреда установят на заводе-изготовителе, куда оборудование отправили на ремонт. Сумма, необходимая для приведения «Арены» в рабочее состояние, будет взыскана с правонарушителя через суд. А пока ему выписали административный штраф в 500 рублей.

Фото mintrans.cap.ru