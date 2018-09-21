Оплата проезда банковскими картами станет возможна уже этой осенью

Банковская карта или ЕТК?

Систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в Чувашии ждет модернизация. Все изменения планируется завершить к весне следующего года, а первый этап — возможность оплаты проезда в автобусах и троллейбусах при помощи бесконтактных банковских карт — будет реализован уже этой осенью. Перемены ждут и уже привычные ЕТК («электронные кошельки»): у пассажиров появится возможность привязать карточки к своему банковскому счету.

Как сообщил директор компании «Единая транспортная карта» Артем Горбунов, до конца этого года в общественном транспорте Чебоксар предполагается внедрить оплату проезда бесконтактными банковскими карточками. Те же, кто сделает выбор в пользу ЕТК, смогут привязать карточку к своему банковскому счету. В этом случае пополнять ЕТК не придется: деньги спишутся со счета, к которому будет привязана транспортная карта. Процесс линкования (привязки) ЕТК к банковскому счету планируют начать в декабре. Полный переход на бесконтактные банковские карты и линкованные карты намечен до 1 апреля 2019 года, отмечают в ООО «ЕТК».

Между тем, подчеркивают в компании, возможность безналичной оплаты проезда «обычными» картами ЕТК сохранится: их тоже будут принимать в общественном транспорте. Как и прежде, пополнить их пассажиры смогут в офисах ЕТК, отделениях почтовой связи, терминалах самообслуживания ПАО «Сбербанк» и через личный кабинет пользователя карты в сети Интернет.

«Обычные ЕТК, скорее всего, останутся, так как не все люди по каким-либо причинам перейдут на линкованную карту — у кого-то нет банковского счета, кто-то боится таких вещей… Поэтому альтернатива будет. Мы предполагаем, что такие карты перестанут быть востребованными у населения. Привычные всем карты ЕТК, возможно, будут выпускаться в ограниченном количестве», — пояснил Артем Горбунов.

Сейчас, по словам представителя ООО «ЕТК», решаются технические вопросы и проводится тестирование новых способов безналичной оплаты проезда.

Фото Ларисы Сорокиной: Оплачивать картой все равно будет выгоднее.