В «Новом городе» ждут троллейбуса

Первые троллейбусы в чебоксарский микрорайон «Новый город» поедут в следующем году. А пока здесь идут подготовительные работы к запуску троллейбусной линии.

Чтобы обеспечить транспортом жителей нового микрорайона, реконструируются участки дорог до Марпосадского шоссе и проспекта Тракторостроителей, возводится новая ветка контактной сети для троллейбусов. Для удобства пешеходов и любителей активного образа жизни обустраиваются велодорожки и тротуары.

Реконструкция ведется в три этапа. На сегодня выполнен большой объем работ по строительству четырехполосной дороги, причем асфальтируется она сразу на всю ширину. Подрядчик проложил траншею, где будут находиться кабели постоянного тока для контактной сети, питающие троллейбусную линию. И если поначалу у строителей возникли сложности во время укладки бортовых камней в заездных карманах, то сейчас они решены.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, общая стоимость проекта со сроком исполнения до 31 мая 2019 года составляет 200,93 млн рублей. На его реализацию только в этом году выделено 161,2 млн рублей из федерального бюджета, 27,6 млн — из республиканского и 6,9 млн из городского.

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