Батыревская райадминистрация — лучшая в России в сфере управления общественными финансами

На этой неделе в Москве прошел Всероссийский муниципальный форум. Участие в нем приняли депутаты Госдумы РФ, главы муниципальных образований, представители федеральных структур, руководители местных финансовых органов и муниципальных экономических служб, эксперты.

На форуме, проводимом по инициативе журнала «Бюджет» и Союза финансистов России, было обсуждено немало злободневных тем — изменения в федеральном законодательстве, влияющие на доходную базу местных бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений на региональном и местном уровне, повышение налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты, оптимизация расходных обязательств муниципалитетов и так далее.

В рамках форума состоялось также награждение победителей конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Конкурсная комиссия определила 12 победителей и призеров, продемонстрировавших наилучшие результаты в рамках комплексной оценки качества управления муниципальными финансами. Был среди награжденных и представитель Чувашии. Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров вручил главе администрации Батыревского района Рудольфу Селиванову диплом II степени конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Для батыревцев это далеко не первая награда — с 2014 года район становится призером этого конкурса.