В обновленные больничные корпуса поставят новое оборудование

Ремонт дополнят новым оборудованием
Терапевтический корпус Центральной городской больницы станет украшением главного проспекта столицы республики. Построенная в середине прошлого века больница давно требовала серьезного ремонта, особенно этот корпус. Конечно, его фасад периодически штукатурили и красили, но он довольно быстро снова приобретал унылый вид. И, конечно, центр города это не красило.
Из республиканского бюджета на капитальный ремонт медицинских организаций и закупку для них оборудования выделены серьезные средства, и ситуация быстро меняется. Ремонтные работы идут сразу в нескольких лечебных учреждениях как столицы, так и районов Чувашии. В Центральной городской больнице уже поменяли кровлю, уложили новый асфальт на большей части территории, и сейчас строители ведут отделку фасадов корпусов, в том числе того, что стоит на проспекте Ленина. Стены после отделки современными материалами не будут требовать постоянного ремонта, и здание долгое время будет выглядеть как с иголочки.
Причем не только внешний вид, но и «содержание» больницы претерпело изменения: закуплено эндоскопическое оборудование последнего поколения, которое уже работает, цифровые рентген-аппарат и маммограф.
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Наиболее масштабные ремонтные работы на сумму более 10 млн рублей в 2018 году запланированы в Алатырской, Комсомольской, Канашской, Моргаушской, Цивильской ЦРБ, Канашском межрайонном медицинском центре, Новочебоксарской городской больнице и Новочебоксарском медицинском центре, Городских детских больницах № 2 и 3, Городском клиническом центре, Городской клинической больнице № 1, Центральной городской больнице, Республиканском клиническом онкологическом диспансере, Республиканской клинической больнице, Республиканской детской клинической больнице.