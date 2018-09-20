В обновленные больничные корпуса поставят новое оборудование

Ремонт дополнят новым оборудованием

Терапевтический корпус Центральной городской больницы станет украшением главного проспекта столицы республики. Построенная в середине прошлого века больница давно требовала серьезного ремонта, особенно этот корпус. Конечно, его фасад периодически штукатурили и красили, но он довольно быстро снова приобретал унылый вид. И, конечно, центр города это не красило.

Из республиканского бюджета на капитальный ремонт медицинских организаций и закупку для них оборудования выделены серьезные средства, и ситуация быстро меняется. Ремонтные работы идут сразу в нескольких лечебных учреждениях как столицы, так и районов Чувашии. В Центральной городской больнице уже поменяли кровлю, уложили новый асфальт на большей части территории, и сейчас строители ведут отделку фасадов корпусов, в том числе того, что стоит на проспекте Ленина. Стены после отделки современными материалами не будут требовать постоянного ремонта, и здание долгое время будет выглядеть как с иголочки.

Причем не только внешний вид, но и «содержание» больницы претерпело изменения: закуплено эндоскопическое оборудование последнего поколения, которое уже работает, цифровые рентген-аппарат и маммограф.