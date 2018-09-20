Быть мобильным надо и в жизни, и в сети

В этом году генеральным партнером юбилейной, 80-й, Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» стала компания «МегаФон». Скорость и мобильность важны как в интернете, так и в спортивных состязаниях. Поэтому за 14 лет работы в Чувашии оператор поддерживал самые разные соревнования — выступал партнером на межрегиональных состязаниях по волейболу, стрельбе из лука, восточным единоборствам, чемпионатов России по парашютному спорту и легкой атлетике, велокроссу, Лыжни России, был официальным партнером 23-го Кубка мира по спортивной ходьбе и других.

Одновременно с участием в региональных мероприятиях МегаФон развивает собственные проекты. Больше 10 лет оператор проводит в республике отборочные туры чемпионата по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Учащиеся в двух возрастных категориях отстаивают честь школы на региональном этапе, победители едут на поволжский этап сражаться с командами из 12 регионов. Лучшие команды поволжского турнира отправляют на финальные игры в Сочи.

В 2018 году победители регионального этапа — команда Калининской школы-интерната — впервые за историю участия Чувашии в чемпионате опередила соперников на поволжском этапе и вышла в финал турнира, который традиционно, уже в 14-й раз, прошел в Сочи. Команды от Калининской школы-интерната участвовали в турнире МегаФона с самой первой игры, а выиграть поездку в Сочи удалось только сейчас. Ребята пообщались с футбольными командами школ-интернатов со всей России и получили много новых впечатлений. На эстафете 8 сентября в Чебоксарах дети из этой же школы стали победителями в своей номинации. Для небольшого коллектива очень важны скорость и мобильность, умение работать в команде и слышать наставления тренера.

Ребята из Калининской школы-интерната активно участвуют в проектах МегаФона. И в эстафете «Советской Чувашии» они стали победителями в своей группе.

Еще один проект — «Развитие бочча в Чувашии» — МегаФон запустил вместе с благотворительным фондом «Это чудо». Волонтеры и сотрудники фонда проводили мастер-классы по этому интересному виду спорта равных возможностей и в Чебоксарах, и в других городах Чувашии. В рамках проекта в столице Чувашии также провели чемпионаты и парафестивали по бочча, приобрели несколько комплектов мячей и научили более 100 детей с инвалидностью играть в эту игру. Многие из тех, кто пришел в секцию всего несколько месяцев назад, выезжают на соревнования в другие регионы и уже занимают призовые места на всероссийских парачемпионатах.

«Для нас мобильность — это не только быстрый интернет, это возможность оказываться там, где необходимо наше участие. Сотрудники компании тоже дружат со спортом и активно проявляют себя в соревнованиях. Так, на этой эстафете от компании бежали две команды сотрудников и две сборные команды жителей Чебоксар, — комментирует директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов. — А украсили мы эстафету мобильной фотозоной, где каждый мог почувствовать себя чемпионом и моментально рассказать об этом в социальных сетях своим друзьям».

По итогам работы фотозоны на эстафете «Фестиваль спорта прессы Чувашии» участники выложили в сеть 142 фотографии, которые собрали около 8000 «лайков».

Ольга Гришина

Фото Максима Васильева: На дистанции — участник сборной команды МегаФона Александр Аксаков.