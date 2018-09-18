19 сентября в эфир выйдет очередной выпуск программы «Приложение силы»

«Прорыв в 21 век. Кто его делает в Чувашии?» Какие возможности дополнительного образования есть у сельских школьников и появятся ли в республике передвижные технопарки — кванториумы? Над какими уникальными научными проектами работают сейчас в вузах республики? На какую зарплату нацелены нынешние выпускники? И как в Чувашии поддерживают талантливую молодежь, чтобы она не уезжала в другие регионы? Ответы на эти и многие другие вопросы — в очередном выпуске программы « Приложение силы» с участием Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Смотрите «Приложение силы» в прямом эфире канала «Россия 1–Чувашия» 19 сентября в 9 часов утра. Повтор — 23 сентября в 19 часов в региональном эфире «России 24».