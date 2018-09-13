Эстафета подтвердила готовность стадиона к крупным соревнованиям

«С легкой руки газеты «Олимпийский» заживет еще ярче»

Эти слова Глава республики Михаил Игнатьев произнес уже в понедельник, на еженедельной планерке с министрами. А в субботу, перед открытием эстафеты газеты «Советская Чувашия», он лично проверил готовность стадиона к крупным соревнованиям.

«Вопрос с кроссовками на шипах решили?» — первое, о чем спросил Глава Чувашии организаторов эстафеты, выйдя на дорожки стадиона. Действительно, «Олимпийский» обновил покрытие фирмы «Мондо», которое здесь впервые появилось 11 лет назад. Технология укладки вроде как та же, но материал выглядит по-другому. Журналисты ГТРК «Чувашия» еще в мае отметили, что «ноу-хау заметны и невооруженным взглядом». «Так, в прыжковых секторах покрытие укладывается на специальную подложку, что увеличивает высоту стандартного покрытия на 7 миллиметров. Таковы требования Международной легкоатлетической федерации», — рассказала гостелерадиокомпания в своем репортаже. «Решили, — ответил Михаилу Игнатьеву главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. — И предупреждали в СМИ, и в положении прописали, и судьи перед стартами будут проверять, чтобы ни один спортсмен не вышел на дорожку в кроссовках с шипами и не испортил новое покрытие».

КСТАТИ

О том, что первым крупным испытанием для стадиона «Олимпийский» после его реконструкции должна стать 80-я эстафета газеты «Советская Чувашия», заявил именно Глава Чувашии Михаил Игнатьев. В ходе интервью «СЧ» он высказался, что эти республиканские соревнования заслужили право «обновить» самый современный стадион республики.

И до прибытия Главы республики на стадион, и после выходить на газон всем участникам эстафеты строго запрещалось. Полив, подкормка, подсев и стрижка травяной смеси — настолько кропотливая работа, что газон сотрудники стадиона берегут как самое дорогое и ценное. Оно и правильно, такого покрытия, позволяющего проводить здесь международные футбольные матчи и крупные легкоатлетические соревнования, в Чувашии еще не было. Михаил Игнатьев, прежде чем ступить на траву, дотронулся до нее рукой. «Хорошо закрепилась, — отметил он, — но она должна быть вся одного цвета, без желтых полос». Сопровождавшие Главу только после этих слов заметили, что действительно в некоторых местах трава стала немного «выгорать». Руководитель республики попросил принести футбольный мяч, и за ним даже побежали, но «внезапную» тренировку пришлось отложить: участники эстафеты уже выстроились на парад.

Валерий Львов

Фото Олега Мальцева: В следующем году Минспорт подаст заявки на проведение на стадионе «Олимпийский» крупных российских соревнований.