Памяти Шелтукова Сергея Сильвестровича

11 сентября 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни видный государственный деятель, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Сильвестрович Шелтуков.

Сергей Сильвестрович родился 3 июля 1971 года в деревне Кильдюшево Яльчикского района Чувашской Республики. Окончил Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева, прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы.

Еще в юности он решил посвятить себя спорту, серьезно занимался тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом, был кандидатом в мастера спорта, судьей всероссийской категории по легкой и тяжелой атлетике.

Свою трудовую деятельность Сергей Шелтуков начал в 1992 году в родной Кильдюшевской средней школе учителем физкультуры. В 1997 году был принят на службу в Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, где сумел проявить организаторские способности, и уже через год стал заместителем директора Детско-юношеской спортивной школы №5. С 2004 года успешно руководил Центром спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева. Профессиональные качества Сергея Сильвестровича были высоко оценены: с 2012 года он служил в должности заместителя министра, 5 октября 2015 года был назначен министром физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Обладая глубокими знаниями, большим управленческим талантом, Сергей Сильвестрович всегда был нацелен на достижение высоких результатов. Огромное внимание уделял физкультурно-массовой работе, новым формам приобщения населения к здоровому образу жизни, расширению спортивной инфраструктуры, что способствовало росту числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей республики. Под его руководством в регионе проводились крупные всероссийские и международные спортивные соревнования.

Значим вклад Сергея Шелтукова в развитие спорта высших достижений: в республике значительно улучшились условия для подготовки спортсменов, выросло количество представителей Чувашии в списке сборных команд России. Чувашская Республика на протяжении нескольких лет занимала лидирующие позиции в России в сфере организации физкультурно-спортивной работы среди населения.

Сергей Сильвестрович был настоящим профессионалом своего дела, грамотным управленцем, увлеченным спортсменом. Его необыкновенная работоспособность, целеустремленность, преданность любимому делу, прекрасные человеческие качества снискали заслуженное уважение и авторитет в профессиональной среде.

Заслуги Сергея Шелтукова в развитии физической культуры, профессионального и массового спорта, подготовке юных спортсменов, пропаганде здорового образа жизни отмечены многочисленными наградами. Он удостоен Почетной грамоты Чувашской Республики, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики», Почетной грамоты Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту, нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской Федерации и др.

Сергей Сильвестрович Шелтуков был замечательным человеком, посвятившим свою жизнь неустанному служению родной республике. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

С искренними соболезнованиями

М.В. Игнатьев, В.Н. Филимонов, И.Б. Моторин, Ю.Е. Васильев, В.И. Николаев, Н.В. Малов,

Л.И. Черкесов, В.А. Аврелькин, С.Г. Артамонов, С.А. Енилина, Ю.А. Акиньшин, М.В. Анисимов,

В.Н. Викторов, С.П. Димитриев, А.С. Иванов, В.Н. Иванов, А.П. Коршунов, В.Ю. Михайлов,

Н.Ю. Тимофеева, К.Г. Яковлев, С.Ю. Вязовский, М.В. Кадилова, В.В. Кочетков, С.И. Скворцов,

В.И. Петров, А.Е. Егорова, В.В. Рафинов, С.В. Павлов, А.И. Федотов, Н.В. Прокопьева, А.Н. Рыбаков,

Е.В. Сапаркина, Е.Н. Кадышев, А.О. Ладыков, И.И. Васильева, Н.П. Миллин, В.В. Андреев,

Т.В. Архипова, В.П. Воронков, В.М. Егорова, О.В. Иванова, И.Н. Калентьева,

С.В. Мельников, А.А. Николаев, Е.Н. Николаева.

Церемония прощания состоится 13 сентября в 9.00 в Центре развития маунтинбайка (СШОР № 7 имени В. Ярды) по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 38в. Здесь же в 11.00 начнется траурный митинг.