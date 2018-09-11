Аграриям со стажем повысят пенсии

У тех, кто проработал более 30 лет на селе, с января 2019 года пенсия увеличится. Это пообещал Президент Владимир Путин в своем телеобращении к жителям страны.

«Мы должны поддержать и жителей села», — сказал глава государства, напомнив, что «уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе».

Закон, о котором говорил Владимир Путин, был принят еще в 2013 году. Согласно ему надбавку к фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности с января 2016 года должны были получить граждане, проработавшие на предприятиях агропромышленного комплекса не менее 30 лет и продолжающие жить в сельской местности. Однако действие нормы Федерального закона № 400 «О страховых пенсиях» сначала перенесли на 2017 год, а затем отложили и до 1 января 2020 года. Как говорилось тогда в пояснительной записке, такое решение принимается «с учетом сложившейся финансово-экономической ситуации» в стране.

Теперь же Президент предложил начать выплаты с 1 января 2019 года. Увеличение составит 1245 рублей (на сегодня размер фиксированной выплаты — 4982 руб. 90 коп.). По данным Отделения Пенсионного фонда по Чувашии, в республике 29,7 тыс. неработающих сельских жителей, имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве. С учетом предложенного повышения дополнительные расходы на выплату пенсий в 2019 году составят 444,4 млн рублей.

Фото us.v-cdn.net: Чтобы получить надбавку, труженикам села надо иметь аграрный стаж не меньше тридцати лет.