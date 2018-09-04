Предприниматель выполнял регулярные рейсы из Чебоксар в Казань под видом заказных

Верховный суд Чувашии оставил без изменения судебное решение о запрете деятельности индивидуального предпринимателя по организации регулярных пассажирских перевозок по маршруту «Чебоксары — Казань — Чебоксары».

А вначале незаконопослушный перевозчик имел дело с прокуратурой Ленинского района Чебоксар, которая и обратилась позже в суд с исковым заявлением о признании его деятельности незаконной. Основания для этого были веские.

В ходе проверки было установлено, что автобусы этого предпринимателя ежедневно отправляются от кафе «Лира» в Чебоксарах по указанному выше маршруту по расписанию в одно и то же время. Посадка и высадка пассажиров производится на предусмотренных им остановках, размещена реклама с указанием неизменных места и времени отправления автобусов.

Все это позволило сделать вывод, что в действительности предприниматель под видом заказных перевозок осуществляет регулярную перевозку пассажиров. На момент проверки у него не было свидетельства, подтверждающего, что он вправе «ходить» по маршруту регулярных пассажирских перевозок, а это угрожало безопасности дорожного движения и могло привести к причинению вреда неопределенному кругу лиц.