Нужен ли визит к нотариусу для оформления ипотеки на долю в квартире?

Говорят, сейчас, чтобы получить ипотеку на долю в квартире, надо обязательно удостоверить соответствующий договор у нотариуса. Это так?

Петр Николаев, Чебоксары

С 4 августа нынешнего года законом о государственной регистрации недвижимости дополнен перечень сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, сообщают в Управлении Росреестра по Чувашии. А именно — введено обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Например, если вы хотите заложить долю в квартире или всю квартиру, находящуюся в общей долевой собственности (допустим, доли оформлены на супругов), то теперь такой договор ипотеки должен быть удостоверен у нотариуса.

Напомним, обязательному нотариальному удостоверению подлежат все сделки по отчуждению недвижимости, находящейся в долевой собственности, а также в собственности у несовершеннолетних детей и ограниченно дееспособных граждан.