Эстафета из года в год

1970 год

На эстафету вышли почти тысяча участников. По тем временам в масштабах республики мало какие спортивные соревнования собирали столько людей!

1975 год

К эстафете-75 учредили личный приз «Самому быстрому» — за лучший результат на мужском этапе (тогда он равнялся 1300 метрам).

1984 год

Среди лидеров все чаще стали появляться команды тракторного завода. Предприятие крепло, там создали спортклуб. В 1984 году в команде тракторостроителей уверенно выступила будущая олимпийская чемпионка Валентина Егорова. Заводской коллектив она представляла и в последующие годы.

1990-е годы

Чувашский спорт в ту пору знал немало побед. Чего стоят блестящие выступления на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира легкоатлеток Валентины Егоровой, Елены Николаевой, Алины Ивановой, Ольги Егоровой, Натальи Трофимовой, Олимпиады Ивановой, Светланы Захаровой! Интересно, что все они, а также другие победители и призеры многих международных стартов в разные годы участвовали в эстафете «СЧ». Олимпийская чемпионка 1996 года, чемпионка мира 2003 года Елена Николаева, к примеру, защищала честь сельхозинститута и общества «Динамо», чемпионка мира 1991 года Алина Иванова бежала за команды педучилища и пединститута.

По материалам книги Юрия Плотникова «Эстафета всегда молода» и публикациям газеты