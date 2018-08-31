Жители Крыма благодарили артистов из Чувашии за замечательный концерт

Исполнение народных чувашских песен а капелла фольклорным ансамблем «Телей» из поселка Кугеси высоко оценили на международной гранд-ассамблее лауреатов в области современного искусства «ART-FEST-Территория», которая нынче впервые прошла в Алуште.

«Мы были единственным коллективом на фестивале-конкурсе, который выступал без музыкального сопровождения, — рассказала руководитель ансамбля Наталия Арсентьева. — И конечно, приятно, что жюри, а в него входили преподаватели вузов Санкт-Петербурга, Киева, Республики Крым, высоко оценило наше выступление».

Международная гранд-ассамблея лауреатов в области современного искусства «ART-FEST-Территория» — многожанровый конкурс среди коллективов и солистов, которые имеют звания лауреатов фестивалей и конкурсов международного и федерального значения. С 15 по 22 августа за звание абсолютных победителей гранд-ассамблеи боролись 419 ансамблей и отдельных исполнителей. Призовых мест «Телей» добился сразу в двух номинациях — «Фольклор. Этнография» и «Народный вокал». В первой коллектив удостоился диплома лауреата третьей степени за обряд «Ул?х ка??» (Посиделки). Во второй — диплома первой степени за исполнение чувашской народной песни «?ак?и йорр?н с?вви ?ок» (У этой песни нету слов). Успехи в двух номинациях позволили нашему ансамблю пройти в супер-финал и стать бронзовым призером фестиваля-конкурса.

Кстати, лауреатом среди лауреатов стала и воспитанница Наталии Арсентьевой, ученица Чебоксарской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Зинаида Катерова. Она участвовала в трех номинациях: «Народный вокал», «Художественное слово» и «Фольклор, этнография», где заняла второе и два третьих места.

Чувашских певуний по достоинству оценили не только жюри и организаторы конкурса, но и многочисленные зрители. Каждое их выступление они встречали долгими аплодисментами, а представители администрации города Алушта, покоренные красивым пением и самобытным чувашским костюмом, пригласили коллектив выступить на празднике меда, который проходил 19 августа. Приятно удивило посланцев республики то, что среди жителей крымского города-курорта есть и наши соплеменники. Они подошли после концерта со словами благодарности: «Спасибо за такой замечательный привет из родной Чувашии! Словно на родине побывали…»

СПРАВКА «СЧ»

Фольклорный ансамбль «Телей» при районном Доме культуры поселка Кугеси организован в 2004 году, звание «Народный самодеятельный коллектив» получил в 2010-м. В репертуаре — гостевые, свадебные, молодежные, шуточные, застольные песни, а также народные обряды. Ансамбль — лауреат многих республиканских, всероссийских и международных конкурсов, среди которых фестиваль-конкурс «Под небом Парижа», «Жемчужина Крыма-2012», «Планета звезд» (г. Судак) и другие. Он включен в энциклопедию творческих коллективов «Богатство России».

Фото vk.com: Жюри особо отметило «Телей» за сохранение традиционной культуры родного народа.