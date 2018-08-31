Светлана Дзюба: «Характером Артем похож на меня!»

В августе одному из самых харизматичных игроков сборной России исполнилось 30 лет. В честь этого события «Спорт-экспресс» опубликовал отрывки из книги журналиста Игоря Рабинера «Сборная-2018: чемпионы наших сердец», посвященные Артему Дзюбе. В них футболист рассказывает и о своей семье — маме Светлане Александровне, уроженке Цивильска, и отце Сергее Владимировиче, родом из украинского города Лубны…

«…После подписания первого контракта с красно-белыми я сказал родителям, чтобы они больше не работали. Папа после этого ушел с работы сразу. Мама сначала сопротивлялась. Тогда я сказал: работай, если сама этого хочешь, но здоровье свое не гробь! В результате где-то еще полгода она выдержала — и все-таки тоже ушла. Папа был милиционером, мама — замом директора продуктового магазина на Щелковской. Работа в милиции отцу не нравилась, это была чистая добыча денег для того, чтобы прокормить семью. Как из армии пришел — так и пошло-поехало. Папа родом из Полтавской области, мама — из чувашского Цивильска, где я бывал у бабушки с дедушкой особенно часто. Познакомились родители уже в Москве.

Отец сначала болел за киевское «Динамо». Все-таки с Украины! Да и сам он вратарем был, даже в «Динамо» (Киев) по юношам приглашали — вот только его родители не поддержали. Но со временем, когда я уже попал в дубль, он начал наблюдать за мной и моей командой внимательнее. И переживать за нее.

Я год его, как и маму, упрашивал, чтобы меня отвезли на просмотр именно в «Спартак». Они думали, что это ребячество — но я все-таки уговорил. Почему в «Спартак»? Может, потому что в то время команда блистала, и какой-то отпечаток это наложило. Может, поскольку жили на Чистых прудах, Сокольники близко. Но для меня тогда другой команды не существовало».

…Мама Артема хорошо помнит, как ее сын начал путь в большой футбол. Об этом она несколько лет назад рассказала в интервью газете «Советский спорт» — после того, как игроков «Спартака» наградили серебряными медалями чемпионата страны. Артему Дзюбе, кстати, на церемонии вручили и два кубка — как лучшему игроку команды в апреле и мае. Эти почетные трофеи он сразу передал родителям…

— У нас вообще семья очень дружная, — подчеркнула Ольга Александровна. — Сегодня все в сборе: я, папа, девушка Артема Кристина. Только младшая сестра Артема Ольга не смогла прийти, но поверьте, очень хотела.

— Артем на вас очень похож — тот же темперамент, манера говорить…

— Он и характером на меня похож. Как говорится, все мое — мамино!

— Так вы и голы можете забивать?

— А как же!..

— Артем сказал, что для него честь быть воспитанником «Спартака». А как он попал в команду?

— Артему было 7 лет, когда он потребовал от нас отвести его в спортивную секцию. Говорил: «Хочу играть в футбол!» Уже тогда ему «Спартак» импонировал. Мы тогда жили на Чистых прудах, ближе остальных была спартаковская школа. Поэтому мы сдались и отвезли его на просмотр. Представляете, тогда у него, семилетнего спросили, где он играл? А где Артем мог играть — только во дворе. Но в школу его сразу взяли, он очень понравился Александру Ярцеву. К сожалению, его сейчас уже нет. Именно он дал Артему путевку в большой футбол…»

Фото ss.sport-express.ru: 18 июля 2012 года. Артем Дзюба с женой Кристиной и родителями Сергеем Владимировичем и Светланой Александровной на церемонии награждения игроков «Спартака» серебряными медалями чемпионата страны.