Ирина Калентьева подтвердила титул сильнейшей велогонщицы страны в маунтинбайке

5-9 сентября в Швейцарии состоится чемпионат мира по маунтин-байку в кросс-кантри и скоростном спуске. В состав российской сборной вошли несколько представителей велоспорта Чувашии — Ирина Калентьева, Ольга Терентьева, Кристина Ильина и Руслан Боредский.

Ирина и Ольга заявлены в группе «элита», Кристина, живущая сейчас в Санкт-Петербурге, выступит в соревнованиях андеров (так в мире велосипедного спорта называют спортсменов в возрасте до 23 лет, которые не имеют действующих контрактов с командами высшего дивизиона, — Прим. ред.). Кроме того Кристина и Руслан примут участие в эстафете.

По словам главного тренера сборной России по маунтинбайку Николая Крутилина главные надежды на чемпионате он возлагает на Калентьеву, а также на спортсмена из Удмуртии Антона Синцова. «В их случае мы близки к медальным амбициям, — отметил он в интервью порталу Team Russia. — Для Терентьевой же, которая первый год выступает в «элите», будет неплохо попасть в число 15-ти сильнейших. На чемпионате Европы в Шотландии 7 августа она как раз стала 15-й. В определенный момент Ольга была 11-й, и могла подняться немножко выше. Увы, недоработала».

— Калентьева — бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, чемпионка мира 2007 и 2009 годов. Но через два с половиной месяца ей исполнится 41 год. Собирается ли она участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио? — поинтересовался у главного тренера коррес-пондент портала.

— Об этом желании Ирина заявляла и в прошлом году, и в этом, — ответил Николай Крутилин. — На сегодняшний день она остается сильнейшей среди россиянок. Надо, чтобы молодые прибавляли и подтягивались к ней.

Фото Максима Васильева