11 жителей Чебоксар в возрасте от 16 до 24 лет обвиняются в кражах из сельских магазинов

При этом деяния, инкриминируемые пятерым из них, квалифицированы как совершенные в составе организованной преступной группы, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, в прошлом году 21-летний горожанин вовлек четверых знакомых в созданную им ОПГ именно с целью краж из магазинов, чтобы и себя ворованным обеспечить, и для передачи похищенного имущества лицам, находящимся в следственных изоляторах или отбывающим наказание в местах лишения свободы.

Еще шестеро обвиняемых привлекались для совершения единичных преступлений и в состав преступной группы не входили. Всего за месяц с лишним сообщники ночью совершили шесть краж из сельских магазинов на территории Чебоксарского, Мариинско-Посадского, Красноармейского и Моргаушского районов. Там были похищены товарно-материальные ценности и деньги на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Больше поживиться чужим добром не получилось. Однажды разбили стекло в магазине, однако, решив, что привлекли внимание сельчан и опасаясь быть задержанными, скрылись с места преступления. И все же от цепких полицейских не ушли.

По уголовному делу, материалы которого составили 25 томов, потерпевшими признаны 11 человек (в том числе представители организаций). Кстати, на момент совершения краж некоторые обвиняемые имели непогашенные судимости, связанные с хищениями чужого имущества, так что нужно более серьезно подходить к профилактике рецидивной преступности, считают следователи. После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направлено для рассмотрения в Чебоксарский районный суд.