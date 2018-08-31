45-летняя жительница Чебоксар обвиняется в убийстве четырехмесячного ребенка.

Малышке не повезло с мамой…

По версии СУ СКР по Чувашии, совершила она это жуткое преступление в феврале прошлого года около трех часов ночи в одной из больниц, где находилась с дочкой на стационарном лечении. Положила ребенка на пеленальный стол и перекрыла ей дыхание…

По материалам дела, женщина находилась в депрессии по причине материальных трудностей и проблем со здоровьем ребенка. Действия матери следствие квалифицирует как убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Верховный суд республики.

Нина Кирова