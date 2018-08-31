ВИКТОР ГОРБУНОВ, генеральный директор ООО «ОЖДХ», заместитель главы города Чебоксары:

«Любовь к спорту объединяет людей так же прочно, как железнодорожные сети. Поэтому к нему у меня особое отношение. Считаю, что спорт помогает не только поддерживать здоровый дух, но и добиваться успехов и в работе. Наше предприятие оказывало и продолжает оказывать посильную помощь различным спортивным проектам. А поддержка эстафеты «Советской Чувашии» для компании стала традицией. Много лет ОЖДХ является партнером этого яркого спортивного праздника с его богатой историей. Такой же богатой, как и сама газета, с которой меня связывает давняя дружба. Я вырос на ней. Родители ее выписывали всегда. И сейчас я ее с удовольствием читаю. Возвращаясь к эстафете, хочу пожелать победы всем, кто выйдет на беговую дорожку замечательного стадиона «Олимпийский».