Пенсия для студента

Выплаты — только при наличии справки

Первокурсникам вузов и ссузов — получателям пенсий по случаю потери кормильца — необходимо представить справку о поступлении в учебное заведение, напоминает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда. По действующему законодательству выплата пенсий им продолжится и после 18 лет при условии очной формы обучения и до достижения ими 23-летнего возраста.

Уточним, право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Если ребенок — получатель пенсии по случаю потери кормильца — поступает на очное отделение в вуз или ссуз, ему необходимо представить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения о своем зачислении с указанием всего периода учебы. Ее достаточно принести один раз в начале обучения. Выплата пенсии такому учащемуся продолжится до 23 лет.

На этом же основании родителям-пенсионерам студентов-очников старше 18 лет может быть увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии. Для установления повышения наряду со справкой из учебного заведения необходимо представить в Пенсионный фонд документы, подтверждающие иждивение совершеннолетнего ребенка. Это могут быть справки о доходах всех членов семьи, справка о совместном проживании, иные документы, подтверждающие, что оказываемая родителем материальная помощь является для студента основным и постоянным источником средств к существованию.

Право на получение повышения на иждивенца имеют как пенсионеры по старости, так и по инвалидности. Размер прибавки к пенсии зависит от количества нетрудоспособных иждивенцев: 1660,97 руб. — на одного, 3321,94 руб. — на двух, 4982,91 руб. — на трех и более иждивенцев.

По данным республиканского отделения ПФР, более 14 тысяч пенсионеров республики получают повышенную фиксированную выплату на нетрудоспособного иждивенца, в том числе 11,5 тыс. человек — на одного, 2,2 тыс. — на двух, около 0,5 тыс. — на трех и более.

Следует иметь в виду, что при отчислении с очного отделения, окончании учебы или достижения студентом 23-летнего возраста выплата пенсии прекращается. А у родителя снижается фиксированная выплата.

О прекращении по каким-либо причинам учебы, подчеркнули в отделении, студент должен сообщить в Пенсионный фонд. Иначе производится взыскание. Соответствующие проверки проводятся регулярно, и ежегодно регистрируются такие неприятные случаи, когда получателю пенсии приходится возвращать незаконно полученные деньги.