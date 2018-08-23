Армии нужно? Сделаем!

Предприятия Чувашии вносят свой вклад в обороноспособность страны

«По традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и, конечно, содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран», — эти слова Владимир Путин произнес в своем видеообращении к участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2018» на церемонии его открытия.

Форум проходит с 21 по 26 августа в Московской области, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» города Кубинки. В его программе — совещания и круглые столы, которые являются хорошей площадкой для обмена мнениями и предложениями, ознакомления с тенденциями развития военно-промышленного комплекса.

Как сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, на форуме представлено около 26 тысяч единиц военной продукции. «Это техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле. Полторы тысячи предприятий, которые обеспечивают Вооруженные силы самым современным оружием», — сказал Сергей Кужугетович.

Заметный вклад в укрепление обороноспособности страны вносят и предприятия Чувашии. С продукцией некоторых из них в выставочной экспозиции ознакомился Глава республики Михаил Игнатьев, принявший участие в мероприятиях форума «Армия-2018».

В Чувашии производятся материалы и комплектующие, используемые в производстве автокомпонентов, средств индивидуальной защиты, грузоподъемного оборудования, в ракетостроении. У нас выпускают бортовую электронику для боевых самолетов и вертолетов, средства радиоэлектронной борьбы, продукцию для Военно-морского флота, снаряжение и экипировку для военнослужащих и сил специального назначения. Михаил Игнатьев посетил стенды предприятий республики и высоко оценил представленную продукцию. «Новейшие разработки — это гордость Чувашии. Они помогают обеспечивать обороноспособность страны, успешно применяются на практике», — отметил он.

«Выставка подтвердила, что продукция, которая производится в республике, востребована. И это заслуженно», — подвел итог Михаил Игнатьев, сделав акцент на том, что в настоящее время перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса стоит задача по перестраиванию части производства под выпуск гражданской продукции. В этом направлении уже есть определенные успехи, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

СПРАВКА «СЧ»

На территории Чувашии работают семь предприятий, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса: АО «Комбинат автомобильных фургонов», АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», АО «Электроавтомат», АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», АО «Завод «Электроприбор», ОАО «5 Арсенал», АО «ЧЭАЗ». Также для нужд Минобороны России выпускают продукцию АО «ШЗСА», ООО «Автофургон», АО «Чувашторгтехника», ООО «НПП «СПЕКТР», ПАО «Химпром», АО «Лента», ООО «ХСН», ОАО «ВНИИР-Прогресс», ООО «Волгостальконструкция» и другие предприятия.

Фото cap.ru: Оборонное ведомство — традиционный заказчик продукции предприятий Чувашии.