Обладатели хрустальных сердец

За добрые дела и успехи в работе

Лауреатов городской премии «Общественное признание» в этом году снова чествовали под открытым небом — на Красной площади Чебоксар. За полтора часа на сцену поднялись около ста человек: прежде чем наградить тройку лучших в каждой номинации, организаторы вручили благодарности всем участникам конкурса, и поток приглашенных казался бесконечным. «Общественное признание» — это как раз тот конкурс, где свою минуту славы могут получить школьники, пенсионеры, участники ансамблей и волонтерских проектов. На сцену поднимались целыми футбольными командами и семьями.

Началась церемония с вручения наград в номинации «На благо города и горожан». Ее считают «своей» активисты ТОСов, где воплощаются в жизнь разные социальные проекты. Но в этом году диплом победителя вручили Владимиру Судакову, директору «Русского радио» в Чувашии, за «ХаРРошую премию» — музыкальный проект, благодаря которому песни молодых исполнителей города могут попасть в эфир радиостанции и найти своего слушателя.

В номинации «Семья — хранитель традиций» первое место присудили династии Юшко, чей трудовой стаж в производственном объединении имени В.И. Чапаева составил 299 лет. Его «накопили» 13 человек, четверо продолжают работать и сейчас. Александр Анатольевич Юшко, нынешний глава династии, — обладатель звания лучшего водителя Чувашии. Как устроился 32 года назад в транспортный цех предприятия, так и пережил вместе с заводом все сложные времена. Здесь работали его дед, мама, отец и дядя.

Сестра Александра Анатольевича Вера много лет трудилась в диспетчерском отделе, получила Почетную грамоту Минпромэнерго России. Три года назад Вера Королева вышла на пенсию и осталась на заводе, правда, уже в другой должности — оператора ЭВМ. Со своей супругой Розой Александр Юшко познакомился тоже в производственных цехах ПО имени В.И. Чапаева. 27 лет из 299 — это стаж Розы Львовны, мастера смены пиротехнического производства. Их сын Алексей традицию нарушать не стал — три года назад устроился на завод прессовщиком. Для династии эта награда не первая: Юшко уже выигрывали заводские конкурсы, их чествовали 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Этим летом изменился дизайн статуэток — их сделали в форме хрустального сердца и вручали не только победителям (как в прошлые годы), но и тем, кто занял 2 и 3-е места. Как раз за доброту и сердечность награду получил чебоксарский Комплексный центр социального обслуживания населения. Три года назад там придумали проект «Экспресс-бабушки». Педагоги, врачи, социальные работники, не желающие сидеть дома на пенсии, на добровольных началах помогают семьям с маленькими детьми — одиноким и многодетным мамам, а также тем, кто воспитывает ребенка-инвалида. Таких пожилых волонтеров в центре уже три десятка. «Многие наши «бабушки» стали в этих семьях как родные, — говорит Ренада Федорова, директор Комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары, выходившая на сцену за дипломом. — Когда дети обращаются к ним «милая бабушка», даже слезы наворачиваются».

А первого места в номинации «Дари добро» был удостоен благотворительный фонд поддержки детско-юношеского здоровья и спорта. Благодаря ему в Чебоксарах работает Школьная хоккейная лига, этот же фонд обеспечивает школьные команды формой и клюшками.

Победителем в еще одной номинации «Ради жизни на Земле» стал поисковый отряд Чувашского педуниверситета «Память». В прошлом году он начал раскопки на левом берегу, где проходил Волжский оборонительный рубеж — продолжение Сурского. Его строили на тот случай, если немцы возьмут Москву и прорвутся к Волге.

«Там же в 1941-1942 годах дислоцировался 95-й полк 14-й запасной стрелковой бригады — единственное воинское соединение СССР, носившее имя «Чебоксарское», — рассказывает руководитель отряда, историк Николай Мясников. — За первые 15 месяцев войны оно подготовило и дало фронту 250 тысяч человек в составе маршевых рот. Но ни одна улица в Чувашии не была названа в честь этой бригады. И наша цель — привлечь внимание к запасным воинским частям и их вкладу в победу». 10 сентября в Заволжье в лагере «Волна» откроется новая смена для ста школьников. Ее проведут уже на грант Президента России. Ребят будут погружать в историю Великой Отечественной и готовить к поисковой работе.

Конечно, в СМИ об этом еще напишут. Кстати, для журналистов, которые постоянно рассказывают о городских событиях, на конкурсе есть специальная номинация. На этот раз первое место присудили Екатерине Степановой, шеф-редактору «Радио Чувашии». Она выпускает сразу три программы, посвященные школьникам и малышам Чебоксар: «От двух до пяти», «Остров молодых» и «Точка роста» — последняя рассказывает, какое дополнительное образование можно получить в Чебоксарах. Второе место досталось Павлу Тарелкину за продвижение туристического портала «VisitVolga.ru», третье — Наталии Николаевой, шеф-редактору агентства «Регнум» за цикл статей о городе.

Если два года назад перед сценой устроили настоящий зрительный зал — поставили стулья, то в этом вся церемония проходила «на ногах». Получив свою награду, уставшие стоять лауреаты тут же уходили, и площадь постепенно пустела. Последним номинантам хлопала уже небольшая горстка людей.

Главная номинация конкурса «Человек года» на этот раз осталась без победителя. Обычно в ней награждают за какой-то поступок — например, спасение погибавшего. Но ярких претендентов в Чебоксарах в 2018 году не нашлось, говорят организаторы, год прошел спокойно — без эксцессов и героических моментов.

…В этом году конкурс «Общественное признание» провели в десятый раз. В его золотом фонде, говорят организаторы, уже свыше 800 имен победителей и лауреатов, и с каждым годом заявок от горожан становится все больше.

Ольга Петрова

Фото Олега Мальцева: Общий трудовой стаж династии Юшко в ПО имени В.И. Чапаева составил 299 лет. В разные годы на предприятии работали 13 представителей династии, сейчас там трудятся Александр Юшко, его супруга, сестра и сын.