«Кубок чемпионов» прошел в Чебоксарах в 12-й раз

В день здоровья и спорта в столице Чувашии прошел международный профессиональный турнир единоборств.

На ринге встретились именитые бойцы по боксу, кикбоксингу, ММА и рукопашному бою из Чебоксар, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Дагестана и даже Туниса.

В самом зрелищном поединке встретились Андрей Лебедев, обладатель Кубка мира по кикбоксингу из Краснодарского края, и чемпион ПФО из Нижнего Новгорода Аркадий Денисов. В результате захватывающей борьбы победу завоевал Андрей Лебедев, получивший награды из рук Главы республики.

Особый интерес у зрителей вызвал женский поединок с участием представительниц Чебоксар — двукратной обладательницы Кубка мира по кикбоксингу Полины Петуховой и Музы Ильиной. Обладательницей «золота» и пояса чемпиона стала Полина Петухова.

А в единственном международном поединке встретились чемпион Туниса Дахман Саефиддин и дагестанец Мурат Мусаев. Результатом встречи стала уверенная победа спортсмена из кавказской республики.

Николай Кириллов

Фото Максима Васильева: «Кубок чемпионов» оспаривают и девушки. На ринге они демонстрируют не только силу удара, но и грацию.