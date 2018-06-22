В День памяти и скорби в Чебоксарах возложили венки к Вечному огню. ФОТО

22 июня, в День памяти и скорби, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял участие в траурном митинге, который состоялся в мемориальном комплексе «Победа» г. Чебоксары.

В церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню участвовали депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти и представители российского бизнеса, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов и депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики, руководство города Чебоксары, депутаты Чебоксарского городского Собрания, преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии, заместитель муфтия Чувашской Республики Хайдяр Сафиуллин, офицеры товарищества «Сыны Отечества», ветераны боевых действий в Республике Афганистан; участники контртеррористических операций по установлению конституционного порядка на Северном Кавказе, труженики тыла, вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны труда, члены Общественной палаты Чувашской Республики, активисты Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», представители политических партий, общественных организаций, жители города и гости столицы.

Минутой молчания участники церемонии почтили память о павших в боях за Родину. Затем Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил свечи в память о героях войны в часовне Святого Иоанна, где проходила лития по погибшим.

Традиционно траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проводятся во всех городах и районах республики.

Жители Чувашской Республики внесли весомый вклад в общую Победу. На фронтах войны защищали Отечество 208 тысяч уроженцев республики. Почти 106 тысяч из них погибли, практически каждая семья потеряла близких родственников!

«Мы никогда не забудем, какую высокую цену заплатил наш народ за мир на земле. Наши отцы и деды стояли насмерть за каждую пядь родной земли. Мы помним каждого. Наши сердца скорбят и сегодня», – отмечает Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Фото Максима Васильева