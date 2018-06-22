22 июня в Чебоксарах пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти»

В День памяти и скорби чебоксарцы могут принять участие во Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти».

Сбор участников акции в 20:00 в Мемориальном комплексе «Победа». Всем пришедшим будут бесплатно раздаваться свечи.

Зажженная свеча – это «мост памяти», объединяющий прошлое и настоящее и символизирующий преемственность поколений.

В библиотеках и пришкольных лагерях города Чебоксары пройдут беседы, часы истории, выставки, вечера и другие мероприятия.

Приглашаем горожан и гостей столицы присоединиться к мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики