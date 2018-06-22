Помогут с садиками и дорогами

На днях министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщил, что в 33 регионах страны будут построены 132 объекта инфраструктуры в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».

Он предусматривает субсидирование строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах. Сразу несколько из них появятся в Чувашии.

— Очень радует, что Минстрой России поддержал заявку республики, отобрал для реализации пять объектов (два детских сада на 380 мест в «Новом городе» и Соляном, три автодороги общей протяженностью 5,5 км в «Новом городе», 14-м микрорайоне, Солнечном в Чебоксарах), и принято решение о выделении на эти объекты в 2018 году 676,77 млн рублей из федерального бюджета. Это позволит создать более комфортные условия для проживания чебоксарцев в застраиваемых микрорайонах, — говорит руководитель Минстроя Чувашии Владимир Михайлов.

Вместе с тем, по его словам, республика приняла на себя серьезные обязательства: объемы ввода жилья в микрорайонах по отобранным проектам должны составить 235,2 тыс. кв. м.