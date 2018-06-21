«Пионер-Лизинг» размещает облигации на Московской Бирже

На Московской Бирже появился единственный эмитент облигаций из Чувашии — ООО «Пионер-Лизинг». В качестве андеррайтера, то есть компании, занимающейся размещением выпуска, выступает АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения». 26 июня 2018 года на Бирже начнется размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании на 100 млн рублей со сроком обращения 5 лет. В размещении могут принять участие все инвесторы, имеющие договор на биржевое обслуживание, заключенный с любым российским брокером, аккредитованным на фондовом рынке Московской Биржи.

Наш корреспондент беседует с директором АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» Евгением Наумовым.

— Наша компания является одним из крупнейших брокеров в Поволжье — как по величине собственного капитала, так и по численности клиентов, — говорит Евгений Леонидович. — На рынке мы уже около полутора десятков лет, оказывая широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам во всех основных сегментах финансового рынка. Осуществляем брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, являясь прямым участником торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах. С прошлого года приступили к активному внедрению сервисов онлайн-взаимодействия с клиентами, что позволяет теперь обслуживать их дистанционно на всей территории России.

Хочется ознакомить ваших читателей с новой, без преувеличения, уникальной возможностью размещения сбережений на финансовом рынке. А именно — с инвестированием в облигации компании ООО «Пионер-Лизинг», купонная доходность по которым составляет 12,25 процента годовых. На сегодня это достаточно высокий уровень. Компания, как можно понять из названия, занимается оказанием лизинговых услуг в приобретении автотранспорта, спецтехники, недвижимости для предприятий и индивидуальных предпринимателей.

— Евгений Леонидович, не все из нас глубоко искушены в вопросах финансового рынка. Чем же облигация отличается от обычного банковского депозита? Ведь большинство граждан следуют давнему призыву «храните деньги в сберкассе»…

— Оба инструмента приносят доход. Но «Пионер-Лизинг» предлагает новый инвестиционный продукт, сочетающий в себе особые условия, способные удовлетворить потребности различных категорий инвесторов. Если по депозитам вы сможете получить доход 5-6 процентов годовых, то по облигациям — 12,25 процента в форме ежемесячных выплат или, как их называют применительно к облигациям, купонов. Это приемлемо как для состоятельных инвесторов, стремящихся жить на проценты, так и для граждан со средним достатком, желающих получать регулярный доход от своих инвестиций в дополнение к заработной плате или пенсии.

Размещая деньги в банке, вы как бы даете ему взаймы, а затем он выдает кредиты предприятиям со своей наценкой, доходящей до 15 и более процентов в год. А покупая облигации, вы напрямую кредитуете реальный сектор экономики. В итоге получаете доходность, которую банк зарабатывает для себя суммарно.

Есть еще несколько преимуществ облигаций. Льготное налогообложение, предусмотренное Налоговым кодексом для биржевых облигаций, с 2018 года позволяет максимизировать размер выплат — на текущий момент купонный доход по ставке 12,25 процента не облагается налогом. К купонному доходу, так же как и к доходам по банковским депозитам, применяется льгота по налогу на доходы физических лиц (по закону купоны в пределах ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 5 процентов, освобождаются от НДФЛ).

Кроме этого, облигации ООО «Пионер-Лизинг» защищены от негативного изменения цены благодаря предусмотренному праву в любой месяц реализовать ценные бумаги самому эмитенту по номинальной стоимости (цене размещения). Данное условие обращения является фактически уникальным для российского рынка и позволяет инвестору не беспокоиться о том, как вернуть сумму инвестирования до наступления срока погашения облигации. Каждый месяц вы сможете предъявить их к выкупу эмитенту, то есть забрать вложенные средства в первоначальном 100-процентном объеме.

С 2015 года, как известно, государство ввело уникальную налоговую льготу, связанную с возвратом налога на доходы физических лиц. Речь о том, что вкладывая в ценные бумаги, вы можете вернуть НДФЛ, удержанный работодателем либо уплаченный при продаже недвижимости. В год это может составить до 52 тысяч рублей, или 13 процентов — ставка НДФЛ, которую государство возвращает быстро и без проволочек. Плюс 12,25 процента базового дохода. К примеру, если вы вложили 400 тысяч рублей, то суммарная прибыль составит 101 тысячу рублей за год.

Следует также учесть, что инвесторы вправе сами выбирать наиболее подходящий для них период инвестирования — от нескольких дней до пяти лет. При этом обеспечивается сохранность выплаченных купонов, а также предусматривается выплата накопленного купонного дохода при продаже облигации в период между купонными выплатами.

— Вы буквально заинтриговали! Что же нужно сделать, чтобы приобрести ваши облигации?

— Сначала нужно открыть счет у любого брокера. Затем разместить на нем денежные средства путем перечисления либо наличными. Далее необходимо подать поручение брокеру на приобретение облигаций — это можно сделать дистанционным способом, по Интернету или телефону. После этого получаете доход по ценным бумагам. Можете дожидаться погашения облигаций или в любое время, когда вам понадобятся деньги, предъявить их к выкупу.

ШАГИ ИНВЕСТОРА

Открыть брокерский счет

Внести деньги

Подать поручение на покупку облигаций

Начать получать ежемесячный регулярный доход

По окончании года получить дополнительно 52 тыс. рублей от государства

Ознакомиться с подробной информацией о компании-эмитенте, условиях выпуска, а также о том, как приобрести облигации, можно в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг». Вам стоит поторопиться — размещение дебютного выпуска облигаций, напомню, состоится уже 26 июня на Московской Бирже. Обращение на Московской Бирже обеспечивает надежность, удобство и высокую ликвидность, то есть возможность в любой момент как купить, так и продать ценные бумаги по рыночной цене. При этом эти операции доступны для клиентов любых брокеров, имеющих доступ к торгам. Поручения можно подавать, не выходя из дома, через торговый терминал или «по звонку», а также посетив офис брокера.

ИЗ ДОСЬЕ

ООО «Пионер-Лизинг» — крупнейшая лизинговая компания в Чувашской Республике (по объему лизингового портфеля в рэнкинге российских лизингодателей «Эксперт РА»). Начала свою деятельность в 2005 году с оказания различных финансовых услуг. В 2007 году было принято решение сузить профиль до оказания лизинговых услуг.

На начало 2018 года размер текущего лизингового портфеля ООО «Пионер-Лизинг» составил 423 млн рублей (с учетом арендного портфеля — 426,4 млн рублей), увеличившись за год на 96,6 млн рублей, или 30%. По итогам 2017 года в рэнкинге рейтингового агентства «Эксперт РА» компания поднялась с 95-го на 91-е место по показателю объема нового бизнеса (стоимости имущества) и со 105-го места на 97-е — по объему лизингового портфеля.

Справочную информацию по приобретению облигаций ООО «Пионер-Лизинг» можно получить по телефону: 8 (800) 200 84 84 (звонок бесплатный). С информацией, подлежащей раскрытию эмитентом, можно ознакомиться по адресу https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2128702350

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