Взятка не прошла

В Шумерле местная жительница, индивидуальный предприниматель, признана виновной в покушении на дачу взятки работнику городской администрации.

В феврале этого года она при пособничестве знакомой попыталась за 15 тысяч рублей подкупить начальника отдела земельных и имущественных отношений муниципалитета. Женщине было необходимо его содействие по незаконному обмену принадлежащей предпринимательнице доли в земельном участке под расселенным бараком, где она ранее проживала, на другой участок, который ей был предоставлен в аренду под индивидуальное жилищное строительство. Но затем договор расторгли по причине неуплаты арендных платежей. Однако муниципальный чиновник от денег отказался.

А обе женщины за покушение на дачу взятки (их противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ по Чувашии) оказались под следствием. Предпринимательница призналась в незаконном деянии, и с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщили в СУ СКР по Чувашии. За покушение на дачу взятки суд приговорил ее к 4 с половиной годам условного лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении сообщницы осужденной выделено в отдельное производство.

Кстати

По данным прокуратуры республики, за пять месяцев этого года правоохранительными органами выявлено 109 преступлений, связанных со взяточничеством. В том числе 15 преступлений по фактам получения взятки, 6 — с дачей взятки, 3 — с посредничеством во взяточничестве и 85 по фактам дачи и получения мелких взяток.