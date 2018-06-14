С наградой!

Указом Главы Чувашии от 7 июня 2018 года награждены:

орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» полковник милиции в отставке Бельцов Николай Иванович — член Совета Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск;

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» полковник милиции в отставке Егоров Леонид Антонович — заместитель председателя Совета Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск;

Почетной грамотой Чувашской Республики подполковник милиции в отставке Фадеев Георгий Григорьевич — член президиума Совета Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск, Николаев Алексей Михайлович, полковник внутренней службы, помощник начальника управления (по работе с личным составом) — начальник отдела по работе с личным составом управления МВД РФ по городу Чебоксары.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике» подполковнику полиции Мясникову Михаилу Мефодьевичу — заместителю начальника отдела — начальнику полиции отдела МВД РФ по Моргаушскому району;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» полковнику юстиции Игнатьеву Вячеславу Николаевичу — заместителю начальника управления — начальнику следственного управления управления МВД РФ по городу Чебоксары.

Указом Главы Чувашии от 8 июня 2018 года за вклад в обеспечение законности и правопорядка медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Неяскин Сергей Дмитриевич — министр внутренних дел по Чувашской Республике.