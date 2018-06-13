Михаил Анисимов назначен министром цифрового развития, информполитики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

13 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ, согласно которому министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики назначен Михаил Анисимов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации основных направлений федеральной целевой программы «Цифровая экономика», а также подготовку кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Глава республики в числе приоритетных задач обозначил формирование эффективного механизма взаимодействия между органами власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг. В ближайшие годы до 60% всех региональных государственных услуг должны быть переведены в электронный вид.

Руководитель региона также обратил внимание, что в реализацию поставленных задач необходимо вовлекать предпринимательское сообщество, представителей Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики».

Михаил Анисимов сообщил, что в настоящее время разрабатывается новая государственная программа «Цифровое общество Чувашии», где будут учтены указанные моменты.

«Задачи стоят непростые. Это, в первую очередь, цифровизация экономики. Много нового надо сделать, чтобы идти в ногу со временем и не отставать от других регионов», – заключил Глава Чувашии. Он пожелал Михаилу Анисимову результативной работы на благо жителей республики.

Михаил Владимирович Анисимов в 1995 году окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Математика, информатика и вычислительная техника». Является кандидатом педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем математики и основ информатики и вычислительной техники средней школы № 51 г. Чебоксары.

Позже работал заведующим информационным центром Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, директором Республиканского центра дистанционного обучения, директором БУ «Медицинский информационный центр» Минздрава Чувашии, директором БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии.

В феврале 2017 года был назначен заместителем министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики