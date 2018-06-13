В Цивильской центральной районной больнице проводится капитальный ремонт

11 июня министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов ознакомился с ходом проведения капитального ремонта в Цивильской центральной районной больнице.

Напомним, в больнице проводится капитальный ремонт поликлиники и котельной. Владимир Викторов осмотрел строительную площадку и обсудил текущие вопросы с представителями подрядной организации.

Здание было сдано в эксплуатацию в 1986 году. С тех пор ни разу не производился капитальный ремонт, проводились только текущие космические ремонтные работы.

Следует отметить, что в последние годы ведется большая работа по созданию благоприятных условий в медицинской отрасли в районах республики. Так, в Цивильском районе в восьми населенных пунктах в рамках республиканской программы были построены модульные ФАПы, в 2018 году планируется строительство двух модульных ФАПов в д. Вурумсют и д. Тиньговатово.

В этот же день министр ознакомился с работой Вурнарской центральной районой больницы.

В 2018 году благодаря значительной финансовой поддержке из республиканского бюджета капитальный ремонт будет проводиться в 38 учреждениях здравоохранения.

В рамках реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина, за три года должна быть отремонтирована каждая детская поликлиника, каждая женская консультация.

Наиболее масштабные ремонтные работы (с объемом более 10 млн. рублей) в 2018 году запланированы в Алатырской ЦРБ, Комсомольской ЦРБ, Канашском ММЦ и Канашской ЦРБ, Моргаушской ЦРБ, Цивильской ЦРБ, Новочебоксарской городской больнице и Новочебоксарском медицинском центре, Городской детской больнице №2, Городской детской больнице №3, Городском клиническом центре, Городской клинической больнице №1, Центральной городской больнице, Республиканском клиническом онкологическом диспансере, Республиканской клинической больнице, Республиканской детской клинической больнице.