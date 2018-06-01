История республики на страницах «СЧ»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Нахальные» дома и лось среди людей

60 лет тому назад — 1 июня 1958 года
Благородный поступок

«Недавно жительница Чебоксар Ж.Н. Максимова, проходя по улице Кадыкова, около автобусной остановки, нашла наручные часы марки «Звезда». Она сдала их в отдел милиции исполкома Чебоксарского горсовета депутатов трудящихся. Часы возвращаются владельцу.
Л. Ефремов, капитан милиции»

50 лет тому назад — 31 мая 1968 года
Читатель А. Степанов во время прогулки обратил внимание на незаконную стройку в парке 40-летия Октября (сейчас это Лакреевский лес).
«…Вышел на западную сторону его и удивился: на пустыре возле парка кипела стройка. Сооружался частный (чебоксарцы называют их «нахальными») дом.
Почему в Чебоксарах так вольготно чувствуют себя самовольные застройщики? Почему так просто у нас: захотел вот жить по соседству с парком — и наскоро соорудил тут жилье? И речь, понятно, идет не только о названном мною районе».

40 лет тому назад — 31 мая 1978 года
Учащиеся Вурнарского совхоза-техникума нашли возле железной дороги лосенка, чья мать была убита проходящим поездом. Ребята принесли его в техникум и выходили.
«Сейчас он прижился на территории техникума, привязался к людям.
Любимое лакомство животного — печенье. Ночевать лось уходит за восемь километров на молочнотоварную ферму совхоза-техникума, а утром, к началу завтрака, поджидает своих друзей у входа в столовую.
Несколько раз пробовали отправить Рыжика в лес, но он всегда возвращался назад. Внимание и доброта полюбились лосю.
Текст и фото Б. Алгашева»

30 лет тому назад — 29 мая 1988 года
Читатель В. Николаев интересуется судьбой троллейбусного сообщения между Чебоксарами и Новочебоксарском. Когда же пойдут троллейбусы между двумя городами? Оказывается, все не так просто.
«На вопрос читателя отвечает начальник Чебоксарского троллейбусного управления В.К. Орешников:
— Высоковольтные линии электропередач, отходящие от Чебоксарской ГЭС, построены без учета строительства троллейбусной линии (не выдержаны габариты и пересекают дорогу под углом), что по техническим требованиям не позволяет открыть троллейбусное движение. В данное время проектируется транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Новочебоксарского шоссе и дороги, идущей через плотину ГЭС, при строительстве которой будут производиться большие земляные работы и транспорт будет пущен по временным объездным дорогам.
После завершения строительства транспортной развязки необходимо заказать проект реконструкции линий электропередач или другого технического решения прокладки троллейбусной линии».

Подготовила Ольга Лебедева

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