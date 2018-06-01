История республики на страницах «СЧ»

«Нахальные» дома и лось среди людей

60 лет тому назад — 1 июня 1958 года

Благородный поступок

«Недавно жительница Чебоксар Ж.Н. Максимова, проходя по улице Кадыкова, около автобусной остановки, нашла наручные часы марки «Звезда». Она сдала их в отдел милиции исполкома Чебоксарского горсовета депутатов трудящихся. Часы возвращаются владельцу.

Л. Ефремов, капитан милиции»

50 лет тому назад — 31 мая 1968 года

Читатель А. Степанов во время прогулки обратил внимание на незаконную стройку в парке 40-летия Октября (сейчас это Лакреевский лес).

«…Вышел на западную сторону его и удивился: на пустыре возле парка кипела стройка. Сооружался частный (чебоксарцы называют их «нахальными») дом.

Почему в Чебоксарах так вольготно чувствуют себя самовольные застройщики? Почему так просто у нас: захотел вот жить по соседству с парком — и наскоро соорудил тут жилье? И речь, понятно, идет не только о названном мною районе».

40 лет тому назад — 31 мая 1978 года

Учащиеся Вурнарского совхоза-техникума нашли возле железной дороги лосенка, чья мать была убита проходящим поездом. Ребята принесли его в техникум и выходили.

«Сейчас он прижился на территории техникума, привязался к людям.

Любимое лакомство животного — печенье. Ночевать лось уходит за восемь километров на молочнотоварную ферму совхоза-техникума, а утром, к началу завтрака, поджидает своих друзей у входа в столовую.

Несколько раз пробовали отправить Рыжика в лес, но он всегда возвращался назад. Внимание и доброта полюбились лосю.

Текст и фото Б. Алгашева»

30 лет тому назад — 29 мая 1988 года

Читатель В. Николаев интересуется судьбой троллейбусного сообщения между Чебоксарами и Новочебоксарском. Когда же пойдут троллейбусы между двумя городами? Оказывается, все не так просто.

«На вопрос читателя отвечает начальник Чебоксарского троллейбусного управления В.К. Орешников:

— Высоковольтные линии электропередач, отходящие от Чебоксарской ГЭС, построены без учета строительства троллейбусной линии (не выдержаны габариты и пересекают дорогу под углом), что по техническим требованиям не позволяет открыть троллейбусное движение. В данное время проектируется транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Новочебоксарского шоссе и дороги, идущей через плотину ГЭС, при строительстве которой будут производиться большие земляные работы и транспорт будет пущен по временным объездным дорогам.

После завершения строительства транспортной развязки необходимо заказать проект реконструкции линий электропередач или другого технического решения прокладки троллейбусной линии».

Подготовила Ольга Лебедева