Долги по зарплате и обязанности руководителей

Вчера состоялось заседание Комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы и снижению неформальной занятости при Главе республики.

Как доложил руководитель Госинспекции труда по Чувашии Алексей Метелкин, сумма задолженности по зарплате в республике на 29 мая составила 86,9 млн рублей против 102,4 млн на ту же прошлогоднюю дату. Почти вся задолженность приходится на организации, находящиеся в стадии банкротства. Были заслушаны руководители ООО «Завод автокомпонентов «Элма», ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» и других предприятий в части сроков и источников погашения долгов.

В заседании участвовали представители УФНС по Чувашии, прокуратуры республики, органов муниципальной власти. Подробности — в ближайшем номере.