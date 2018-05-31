Алиментные долги — самый тяжкий груз

Но не все родители это понимают

Каждый 35-й ребенок в республике является получателем алиментов. Такую печальную статистику приводят судебные приставы УФССП по Чувашии. И стараются, чтобы эти выплаты, напрямую затрагивающие интересы детей, доходили до них.

В нынешнем мае УФССП провело в «Советской Чувашии» «горячую» телефонную линию по теме взыскания алиментных платежей. На вопросы жителей республики отвечали начальник отдела организации исполнительного производства Мария Кудряшова и начальник отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Чебоксарам Александр Шуралев.

Тон разговору задала бабушка из Чебоксар, Анна Савельевна:

— Милые, а много у нас в республике алиментщиков с долгами? Вот думаю, неужели муж моей внучки, Ванька, один такой бестолковый, что о ребенке забыл? То платит, то не платит…

— Если бы он один, — вздохнул Александр Шуралев. — С января по апрель этого года (четыре месяца) на принудительном исполнении в УФССП находилось около 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Сумма задолженности уменьшилась почти на 383 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит об эффективности нашей работы. А если ваш Ванька периодически забывает про алименты, пусть ваша внучка обратится в суд с заявлением о выдаче исполнительного документа, а дальше ему уже с нами придется общаться.

— Спасибо.

А Нина из Канаша попросила нарисовать среднестатистический портрет должника по алиментам.

— Мы его уже нарисовали. Получился мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, не имеющий официального дохода и проживающий в крупном населенном пункте республики. 11 процентов должников — женщины (797), остальные 89 процентов — мужчины. Исходя из указанных данных, в отношении каждого 165-го жителя республики имеется исполнительное производство о взыскании алиментов.

— И какие суммы «висят» на должниках?

— Средняя сумма задолженности на одно исполнительное производство на первое февраля составила 122 тыс. рублей, — рассказала Мария Кудряшова. — 11 человек имеют задолженность свыше миллиона рублей. У 209 должников сумма долга превышает 500 тыс. рублей. Одна треть производств, находящихся в работе, с суммой долга более 100 тыс. рублей. Наибольшее количество должников, исходя из количества жителей, находящихся на принудительном исполнении, проживает в Алатырском, Мариинско-Посадском и Шумерлинском районах, где каждый 110-115-й житель — алиментщик. Наиболее благоприятная ситуация в Комсомольском, Батыревском, Моргаушском и Яльчикском районах.

Только 44 процента должников трудоустроены либо состоят на учете в центре занятости населения, 6 процентов — в розыске, их местонахождение неизвестно, 3 процента — в местах лишения свободы, 10 процентов привлечены к уголовной ответственности.

— Какие меры воздействия на алиментщиков наиболее эффективны, с вашей точки зрения? «Бывшему» лекцию прочитаю, — не скрывает своих намерений Ирина из Новочебоксарска.

— Наверное, все имеющиеся в нашем распоряжении, включая и ограничение права на выезд за границу, и временное ограничение в пользовании специальным правом (водительскими правами). Последняя мера применяется с 2016 года и позволяет исключить случаи, когда люди не платят деньги на содержание детей, но при этом разъезжают на машинах, зарегистрированных на других лиц. Иногда даже одного предупреждения о возможном лишении водительских прав бывает достаточно, чтобы человек оплатил свои долги. Есть случаи, когда люди выплачивали единовременно по 400-500 тыс. рублей.

За неуплату средств на содержание детей предусмотрена также административная ответственность по ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассказали приставы. По этой статье за четыре месяца выявлено 424 административных правонарушения, из них судами рассмотрен уже 381 протокол с назначением наказания. Большинству должников назначаются обязательные работы.

Также с начала года возбуждено 235 уголовных дел по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). А возбуждаются они, если должник ранее неоднократно подвергался административному наказанию, но не сделал для себя соответствующих выводов.

Приставы также отметили, что желающих попасть под уголовную статью не так уж и много, большинство должников начинают платить сразу после постановления об административном наказании. Все принятые меры позволили только за четыре месяца 2018 года взыскать в пользу детей 48,5 млн рублей.

— Здравствуйте, Василий вас беспокоит из одного городка. Сможете мне объяснить, почему с должника взыскивают неустойку по алиментам, которая намного больше, чем основная сумма долга?

— Таково семейное законодательство,?— не обрадовала (похоже, неплательщика) Мария Кудряшова и привела пример. По иску прокурора Батыревского района с нерадивого отца взыскана неустойка за неуплату алиментов на содержание ребенка (задолжал 88 тысяч рублей) в размере свыше 100 тысяч рублей.

По Семейному кодексу РФ при образовании задолженности по вине гражданина, обязанного уплачивать алименты по решению суда, он платит их получателю неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

— Какие меры надо предпринять, если отец ребенка не признает отцовство и не желает платить алименты??— спрашивает Елена из Янтиковского района.

— Если в свидетельстве о рождении ребенка указан отец, женщине можно готовить документы в суд на взыскание алиментов, — пояснила нашей читательнице Мария Александровна. — И там уже бремя доказывания — ребенок мой или не мой — возлагается на отца. Назначаются различного рода экспертизы, устанавливается отцовство. Даже если в свидетельстве о рождении ребенка отец не указан, стоит прочерк, мама может обратиться в суд с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов. И суд примет решение в ее пользу, если отцовство будет доказано.

— Платят ли алименты родители, лишенные родительских прав?

— Такие родители не освобождаются от своих обязанностей по содержанию ребенка и соответственно от уплаты алиментов.

Были и другие вопросы, связанные с алиментами. Задала свой и корреспондент «СЧ»:

— Могли бы вы порадовать наших читателей хотя бы одной историей из жизни нерадивых родителей с добрым финалом?

И приставы рассказали историю, которая случилась в одной из деревень Канашского района. У пьющих мамы и папы родилась дочка с тяжелой формой ДЦП. Но и после этого родители припадали к рюмке, а жили в крохотном домике, где не было ни газа, ни воды, ни цивилизованного отопления.

Девочку, когда ей исполнилось несколько месяцев, забрали представители органа опеки и попечительства и поместили в Дом малютки. А маму позже, как злостного неплательщика алиментов, привлекли к уголовной ответственности, лишили родительских прав. Когда она освободилась, канашский пристав по взысканию алиментов приняла деятельное участие в ее судьбе, хотя это не входит в ее служебные обязанности.

Она заставила маму закодироваться, помогла ей восстановиться в родительских правах. Забрала женщина дочку из детдома, поднимает ее в идеальной чистоте, целыми днями с ребенком, если надо помыться, везет дитя на такси в Канаш (другой возможности нет). И еще стоит в очереди на благоустроенное жилье, правда, местные приставы не в курсе, есть ли в этом деле «просвет», хотя очень надеются на районную администрацию. А сами, чтобы облегчить жизнь матери, собрали деньги в своем отделе и купили для больной девочки, которой сейчас уже шесть лет, инвалидную коляску…

Коллаж «СЧ»

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