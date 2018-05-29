Снова в тройке призеров

Президиумом Совета Центросоюза России подведены итоги работы организаций потребительской кооперации за 2017 год. В тройке призеров в различных номинациях — Ишлейское, Моргаушское и Цивильское райпо Чувашпотребсоюза.

Ишлейскому райпо присуждено первое место за развитие объединенных закупок, второе место за развитие розничной торговли. Моргаушскому райпо — второе место за развитие объединенных закупок, третье место за развитие розничной торговли, третье место за развитие производственной деятельности. Цивильскому райпо — второе место за развитие заготовительной деятельности, третье место за развитие объединенных закупок, третье место за развитие производственной деятельности.

Надежда Антонова