Поздравление

Уважаемые ветераны пограничных войск!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем пограничника!

Во все времена оберегать границы Отчизны, стоять на страже покоя нашего народа было делом опасным, но в то же время очень почетным. Богатая история нашей страны знает немалое количество примеров, когда пограничники принимали на себя самые тяжелые удары. Сегодня пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой российской государственности, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ.

Желаем вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма, благополучия, стабильности и мирного неба над головой.

Руководство, коллегия, Совет офицерского собрания и Совет ветеранов УФСБ России по Чувашской Республике