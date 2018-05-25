Две бронзы первенства Европы

Воспитанницы чувашской школы спортивной борьбы Виктория Александрова и Ольга Рехметуллова успешно выступили на кадетском первенстве Европы. Соревнования прошли в столице Македонии Скопье.

Наши землячки завоевали две бронзовые медали: Ольга Рехметуллова в категории до 40 кг, а Виктория Александрова – до 46 кг. На счету сборной России еще 2 серебряные медали. На соревнованиях разыгрывались лицензии для участия в III юношеских Олимпийских играх-2018, которые пройдут в Буэнос-Айресе. По данным тренера сборной Алены Карташевой, нашим участницам не удалось завоевать путевки для сборной России. Стоит отметить, обе спортсменки из Канаша, воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы имени В. Воронкова и спортивного клуба «Атлант».