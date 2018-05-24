В Чебоксарах ограничат движение транспорта на три часа

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Сегодня во время проведения Крестного хода в Чебоксарах, посвященного празднованию Дня славянской письменности и культуры, движение транспорта в столице ограничат на три часа.

Шествие проследует от Кафедрального собора Введения во храм Пресвятой Богородицы к храму Рождества Христова на площади Республики. В связи с этим с 9.30 до 12.30 автомобили не смогут проехать по улице Константина Иванова (от пересечения с улицей Свердлова до дамбы Чебоксарского залива), дамбе залива, улицам Ярославская (от пересечения с улицей Сергия Радонежского до пересечения с улицей Композиторов Воробьевых), Композиторов Воробьевых (от пересечения с улицей Ярославская до пересечения с Президентским бульваром), Карла Маркса (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до площади Республики). Движение на этих участках возобновят по мере прохождения участников Крестного хода.