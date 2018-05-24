Выпускной вечер: возьми все в свои руки

Самое долгожданное событие для всех старшеклассников уже совсем не за горами!Выпускной для всех бывает один раз в жизни. Поступать в вуз и его торжественно заканчивать можно несколько раз, даже свадьбы люди играют по нескольку раз. А вот выпускной после школы — это всегда единственный вечер в жизни. Вот десять советов от тех, кто его пережил, проанализировал и понял, как можно было сделать все еще лучше и непохоже на выпускной в детском саду. 1. Место проведения вашего выпускного вечера должно быть красивым, уютным и атмосферным. Даже если это школьная столовая, то нужно потратить время на «облагораживание территории». Самое простое и эффективное?— все «раздражающие» места занавесить тканью. 2. Выберите профессионального ведущего с отличным чувством юмора и диджея, с которым можно заранее обговорить примерный плейлист любимой и популярной музыки.3. Не надейтесь на камеры смартфонов. Кроме селфи на следующий день вы там ничего не найдете. Поэтому заранее наймите фотографа и видеооператора, чтобы запечатлеть все самые лучшие моменты этого вечера!4. На столе должна быть вкусная и разнообразная еда. Речь идет о жарком конце июня, с фруктами, легкими закусками и освежительными напитками не должно быть проблем.5. Подберите себе стильный, а главное, удобный наряд из легких «дышащих» тканей, но и слишком открытые платья будут неуместны?— не стоит напоследок шокировать учителей. 6. Расслабьтесь, экзамены позади, и теперь можно с удовольствием повеселиться: пойте, танцуйте, шутите и много фотографируйтесь.7. Организуйте салют и не забудьте встретить рассвет. Девушки, только поменяйте туфли на более удобную обувь.8. Лучшая компания на этот вечер?— ваш любимый, дружный класс, родители и учителя. Не ищите приключений на стороне. 9. Обязательно захватите с собой отличное настроение! Ведь это залог любой успешной вечеринки.10. И напоследок: сделайте все, чтобы этот волшебный день запомнился вам на всю жизнь, а воспоминания о нем вызывали у вас приятную и теплую улыбку. Ведь уже в первую субботу февраля следующего года?— ваша?первая «встреча выпускников».

Советы собирала Екатерина Орлова