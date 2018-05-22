Заводилой был с детства

Он работал на целине, снимался в кино, строил школы и детсады и делал оборудование для космодрома

Большие заводы и города часто строят неисправимые романтики. Из плеяды таких увлеченных делом людей и Иван Иванович Долгушин. За его плечами долгий и непростой путь от рядового рабочего до заместителя генерального директора АО «Промтрактор». Сегодня Долгушину исполняется 80 лет, но он ведет активный образ жизни, не порывает связи с родным предприятием. Уместить страницы его биографии в короткой газетной статье — непосильная задача. Но решить ее Иван Иванович все же обещает. В планах написание книги, главными героями которой станут люди, построившие машиностроительный гигант в Чебоксарах и давшие жизнь семейству тяжелых тракторов под брендом «Четра». Отдельными воспоминаниями юбиляр поделился с нашим корреспондентом.

Ивановичи — значит братья

Было это в далеком 1958 году, в период освоения непаханых земель Оренбуржья. 20-летний техник-механик Ваня Долгушин с дипломом Погроменского сельхозтехникума заступил тогда на должность помощника бригадира тракторной бригады в совхозе «Комсомольский». Там же, в «Комсомольском», снимались эпизоды легендарной комедии «Иван Бровкин на целине».

В главных ролях — мэтры советского кино Михаил Пуговкин, Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, Вера Орлова. А в массовых сценах предложили поучаствовать совхозным рабочим. Стройного красавца, лидера совхозной футбольной команды Ваню Долгушина отобрали первым. Съемки удались, а с Михаилом Пуговкиным у парня даже завязались дружеские отношения. Народный артист так сказал Долгушину: «Мы оба Ивановичи — значит, родные».

Пути тезок по отцу в очередной раз пересеклись уже в Чебоксарах, в 1982 году, куда Михаил Пуговкин приезжал представлять очередную комедию — ленту «Спортлото-82». Он узнал повзрослевшего Долгушина и крепко обнял его, как всегда, много шутил и сказал, что еще четверть века назад знал, что из него обязательно выйдет толк.

Иван Иванович в 1973 году переехал в Чебоксары на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку. На заводе промышленных тракторов ему предложили сначала должность начальника сдаточного корпуса, затем избрали секретарем парткома, а с 1980 года он занимал пост заместителя генерального директора по быту и социальным вопросам. Не забыл Михаил Пуговкин и про увлечение Долгушина футболом: «Голы-то забиваешь?» «В обязательном порядке», — ответил тот. На заводе ему удалось создать футбольную команду «Трактор», которая всегда занимала призовые места в первенстве Чувашии.

Проводилось и первенство среди цеховых команд. Сам Иван Иванович играл в команде цеха нестандартного оборудования, которая пять раз подряд становилась чемпионом предприятия. Футбол, занятия спортом не раз помогали ему в жизни. Каждое утро Долгушин начинает с зарядки и обливается холодной водой. Он не только заслуженный работник промышленности, но и заслуженный работник физической культуры и спорта.

«Долгушинский» мяч — лучше

Ваня Долгушин родился на Урале, в день памяти Николая Чудотворца — 22 мая 1938 года. Носить бы ему имя самого почитаемого на Руси святого, но по настоянию старожилов села Нижняя Вязовка мальчика назвали Иваном — так же, как звали его отца. Дело в том, что его родителям, Ивану Фроловичу и Полине Дмитриевне, обвенчавшимся еще в 17-летнем возрасте, с потомством не везло: три года не удавалось зачать ребенка, а потом все их три первенца умирали, достигнув трехлетнего возраста. Чтобы несчастья не повторялись, женщины-знахарки и дали тот совет, который оказался верным.

Скоро семья Долгушиных с крохотным Иваном Ивановичем переехала в село Каменная Сорма Бузулукского района, где две трети населения были чуваши. Потомственный казак Иван Фролович неплохо освоил чувашский язык. В июне 1941 года ушел на фронт, вернулся в 1946-м. Служил под Ленинградом, обеспечивал доставку продовольствия и боеприпасов в осажденный город, не раз был ранен. Поздней осенью 1941 года на Ладожском озере, на «дороге жизни», под бомбежку немцев попало 750 бойцов Красной Армии, спастись в ледяной воде удалось только 120-ти, включая Ивана Фроловича.

В послевоенное время в семье Долгушиных родились еще двое детей, Нина и Саша. Александр живет на Урале, Нина — в Чебоксарах. Отец и мать были для детей главными учителями в жизни. Являлись примером честности, трудолюбия, самопожертвования. Родители поддерживали все начинания старшего сына, если они способствовали его росту как гражданина, вырабатывали силу воли и характер, но держали в строгости.

У Вани не всегда ладилось с учебой, особенно по русскому языку. Отец считал, что всему виной футбол, которому подросток уделял слишком много времени. А когда дядя, работавший на «Уралвагонзаводе», подарил Ивану настоящий кожаный футбольный мяч, сельская ребятня уже не хотела играть тряпичным мячом, а только «долгушинским». За двойку в дневнике отец как-то отобрал у сына «инвентарь» и сказал, что вернет только после того, как тот перепилит и переколет машину дров. Выручили друзья-футболисты. Сообща к вечеру справились с нелегкой задачей. Отец вынужден был сдержать слово — вернул мяч. И при этом заметил: «Не знаю, сынок, каким ты вырастешь человеком, но организовать сможешь любую работу».

Та заводская проходная, что в люди вывела его

Учась в школе, Иван Долгушин мечтал стать военным летчиком, но судьба распорядилась иначе. В вуз экзамены он провалил и решил начать с малого — поступить в сельскохозяйственный техникум и обучиться тракторному делу. Научиться пахать, а потом, если получится, и летать. Так появились в биографии целина и совхоз «Комсомольский», о чем мы уже упоминали.

Затем была армейская служба в Приморском крае, где пришлось освоить еще одну интересную специальность радиста-телеграфиста. Азбуку Морзе Долгушин и сейчас знает назубок. Рос и как футболист — вошел в сборную клуба Дальневосточного военного округа.

После демобилизации Иван уехал к родственникам в город Нижний Тагил и устроился на «Уралвагонзавод» на криогенное производство. Попасть в элитный цех опять же помогло умение забивать голы — там была хорошая футбольная команда. Парень ростом в 180 сантиметров, 44-го размера ноги и с метким ударом пришелся ко двору.

А криогенный цех тем временем получил спецзаказ и начал готовить оборудование для космодрома Байконур, где активно велась подготовка к полету космонавта-3. Цех справился с задачей на отлично. 15 августа 1962 года со стартовой площадки отправился в космос «Восток-3», пилотируемый Андрияном Николаевым.

Выдающийся сын чувашского народа стал не только Героем Советского Союза, но и первым почетным гражданином города Чебоксары. А Иван Иванович Долгушин был удостоен этого звания в 2017 году и гордится тем, что на сегодня замыкает список его обладателей под номером 35.

…А на «Уралвагонзаводе» карьера молодого специалиста быстро шла в гору. В 1966 году Иван Долгушин параллельно поступил на экономический факультет Уральского государственного университета имени М. Горького. Иван Иванович стал комсоргом, затем директор завода Иван Окунев порекомендовал его на должность сначала заместителя, а потом и начальника цеха. Именно в эти годы Иван Долгушин получил настоящую закалку, которая стала базовой на все последующие годы. Ивана Окунева он считает своим главным наставником.

Гора пришла к Магомету

Работая на «Уралвагонзаводе», Иван Долгушин встретил и свою вторую половину — Людмилу. У супругов родились двое детей, Виталий и Ольга. Сын стал врачом, дочь — юристом. Старшая внучка Аня учится в финансовом институте при Правительстве России в Москве, Катя и Ксюша еще школьницы. Как и положено мужчине, Иван Иванович построил дом на высоком берегу Суры, который является семейным гнездом. Ну а живет ветеран Тракторостроя в новоюжном районе Чебоксар, который сам и отстроил и откуда никуда и никогда не планировал переезжать.

Закономерный вопрос: зачем Долгушин, у которого так успешно складывались дела на «Уралвагонзаводе», да еще и поступило предложение перевестись на Челябинский тракторный на руководящую должность, позволявшую объездить половину земного шара, вдруг решил получить чебоксарскую прописку?

Все решила командировка в столицу Чувашии. В 1973 году Иван Иванович настолько восхитился городом, его людьми, рекой Волгой с ее лесистыми берегами и, конечно же, грандиозными перспективами по созданию первого в стране промышленного трактора, что ни о чем другом и думать уже не мог. Любовь оказалась взаимной.

Ну а что с кожаным мячом? Иван Иванович надеется посмотреть не один матч чемпионата мира по футболу. До спортивных арен Казани, Нижнего Новгорода и Саранска рукой подать. Кстати, один билет на матч Португалия — Иран, который состоится 21 июня, у него в кармане. Так что футбольный фанат Долгушин вживую сможет понаблюдать за игрой своего кумира — Криштиану Роналду. Как часто это случалось в жизни Ивана Ивановича: «Гора пришла к Магомету».

КСТАТИ

Заместителем генерального директора по быту и социальным вопросам АО «Промтрактор» Иван Долгушин проработал 16 лет. Столько же и на других руководящих должностях.

При его непосредственном участии были построены 8 общеобразовательных школ, 21 детсад, 3 профессионально-технических училища, машиностроительный техникум, 20 малосемейных домов, столько же общежитий, торговый дом «Шупашкар», рынок с одноименным названием, больничный комплекс, детский медицинский центр, Дворец культуры тракторостроителей, спорткомплекс «Трактор», база отдыха «Прометей», пионерский лагерь «Белые камни», проложен проспект Тракторостроителей…

Что касается острой темы, о выходе АО «Промтрактор» из кризиса, то Иван Долгушин верит в конечный успех, но, по его мнению, это произойдет только при совместном участии частного и государственного капитала. А это решение находится в компетенции Правительства России.

Виктор Леонов

Фото Олега мальцева из архива редакции

Всем источникам информации Иван Долгушин предпочитает газету «Советская Чувашия». Ее подписчиком он является уже 45 лет.