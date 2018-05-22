На «вредные» сайты найдется управа

Прокурор мониторит Интернет

В прошлом году по инициативе городских и районных прокуроров республики суд запретил доступ к более 150 сайтам, содержащим информацию, распространение которой на территории России запрещено. И сейчас продолжается мониторинг информации, размещенной в Интернете.

Прокуратура Ибресинского района выявила сайт, на котором «доброжелатели» предлагали всем желающим купить листки нетрудоспособности, медицинские книжки, справки о состоянии здоровья для предоставления по месту работы или учебы без прохождения медицинского обследования у специалистов и посещения медицинских организаций. На нем также содержались каталог документов, прайс-лист, электронный бланк для оформления заказа, информация о способах доставки изготовленных документов.

С помощью прокуроров под суд попали сайты с информацией, побуждающей детей к насилию по отношению к людям, легализации доходов, полученных преступным путем, предлагающие приобрести документы об образовании, аттестаты, дипломы, в том числе свидетельства о результатах ЕГЭ. А также сайты с информацией о способах культивирования, приобретения и использования наркотических средств, продаже боевого огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения (лицензии), о реализации поддельных полисов обязательного страхования гражданской ответственности.

Доступ к этой «специфической» информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей сети Интернет, не требовал предварительной регистрации и пароля. Между тем по закону за распространение такой информации предусмотрена уголовная или административная ответственность. По искам прокуроров часть сайтов уже признана судами запрещенной к распространению, и доступ к ним управлением Роскомнадзора по Чувашии заблокирован. Такая же участь ждет и другие подобные сайты.