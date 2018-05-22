Межа не всегда важна

Но лучше ее иметь

Могут ли приостановить государственную регистрацию земельного участка, если его межевание не проводили? Можно ли подарить или продать такой участок? И какие трудности могут возникнуть при отсутствии межевания?

Алексей НИКИТИН, Канаш

Основания для приостановления государственной регистрации прав в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о координатах характерных точек границ земельных участков (в связи с отсутствием межевания) не предусмотрены, пояснила начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Чувашии Наталья Павлова.

В действующем законодательстве также нет ограничений на совершение сделок с такими земельными участками. Следовательно, земельные участки, в отношении которых не установлены границы, могут быть объектом гражданского оборота. Их можно продавать, дарить и совершать другие сделки.

Но есть и нюансы, на которые следует обратить внимание. Если границы участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, то они являются ориентировочными. Следовательно, однозначно определить местонахождение участка на местности невозможно. В такой ситуации возможны злоупотребления смежных землепользователей, споры с владельцами соседних (смежных) земельных участков, а также их самовольный захват со стороны других лиц. Если возникает спор по местоположению границ земельных участков, разрешить его можно в судебном порядке. Как правило, выигрывает тот, у кого границы участка установлены и поставлены на кадастровый учет.