Студенты и преподаватели ЧГУ вышли на старт

В Чебоксарах состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновец»

Традиционная эстафета прошла в этнокомплексе «Амазония» напротив Студенческого сквера, собрав команды со всех факультетов вуза.

Первыми на старт вышли участники VIP-забега: ректор Андрей Александров, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации Московского района столицы Чувашии Андрей Петров.

Затем соревнования продолжили основные забеги. По их итогам больше всего побед завоевали студенты факультета управления и социальных технологий. Они победили в трех забегах: женских команд-первокурсниц, основных команд факультета и в смешанной эстафете. Золотые медали также на счету мужской дружины первокурсников юридического, основной сборной энергетического и электротехнического факультетов, а также команд преподавателей физкультуры и экономики. Будущие медики признаны азартными болельщиками. По оценке редакции газеты «Ульяновец», самой зрелищной стала смешанная эстафета, а самой трогательной — семейная. Первое место в этой категории завоевали Савельевы, представители медицинского факультета, их сыну Анатолию 12 лет.

Отметим, что состязания проводились в рамках Фестиваля прессы Чувашии — первого этапа 80-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия».