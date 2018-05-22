Посадили цветы и деревья

С 21 апреля по 21 мая во всех районах и городах Чувашии прошли десятки экологических мероприятий в рамках всероссийской акции «Зеленая весна». Активно участвовали в экологических субботниках и газовики Чувашии.

На прошлой неделе работники ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» провели экологический субботник «Зеленая весна-2018» на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Чебоксарах. Вместе с сотрудниками учреждения они высадили саженцы многолетних цветов, обрезали сухие ветки и кустарники. Во время субботника были также выкорчеваны пни и вывезен строительный мусор.

«Газовики — наши давние и надежные партнеры, — говорит директор центра Лариса Рябинина. — Мы благодарны им за внимание и благотворительную поддержку».

Кроме того, сотрудники территориальных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» провели уборку мусора вокруг производственных зданий и газорегуляторных пунктов, благоустроили прилегающие территории, высадили деревья и кустарники. Провели субботник и на территории лесного массива в Чебоксарском районе.

«Поддержка экологических программ стала частью нашей корпоративной политики, — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов. — Бережное отношение к природе?— это вклад в экологическое благополучие республики».

Елена Володина

Фото Максима Васильева

Газовики вместе с юными воспитанниками высадили на клумбах центра флоксы, гвоздики и другие многолетние цветы. Пусть растут на радость детворе!